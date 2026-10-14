Ολυμπιακός: Στο τρένο υπάρχει στάση…

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta ένα ιστορικό δεδομένο για τα ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Τι συμβαίνει ιστορικά όταν ο Παναθηναϊκός ξεκινάει εντυπωσιακά ένα πρωτάθλημα, αλλά φτάνει η ώρα να παίξει με τον Ολυμπιακό; Μπορείτε να δείτε εδώ.

11 Οκτωβρίου 2026 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0 (Ρέτσος) για την 6η αγωνιστική. Στις 5 πρώτες ο Παναθηναϊκός είχε πέντε νίκες.

6 Νοεμβρίου 2022 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 (Μπιέλ-Ιωαννίδης) για την 11η αγωνιστική. Στις 10 πρώτες ο Παναθηναϊκός είχε 10 νίκες.

19 Νοεμβρίου 2011 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-1 (Τζιμπούρ-Ζέκα) για την 8η αγωνιστική. Στις 7 πρώτες ο Παναθηναϊκός είχε 6 νίκες και μία ισοπαλία.

29 Νοεμβρίου 2009 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 2-0 (Μήτρογλου) για την 12η αγωνιστική. Στις 11 πρώτες ο Παναθηναϊκός είχε 9 νίκες και 2 ισοπαλίες.

28 Δεκεμβρίου 1994 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-1 (Αλεξανδρής-Βαζέχα) για την 13η αγωνιστική. Στις 12 πρώτες ο Παναθηναϊκός είχε 11 νίκες και μία ισοπαλία.

8 Ιανουαρίου 1984 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0 (με κόκκινη από το 28’ ο Ολυμπιακός) για την 15η αγωνιστική. Στις 14 πρώτες ο Παναθηναϊκός είχε 11 νίκες και τρεις ισοπαλίες.

28 Δεκεμβρίου 1969 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0 για την 13η αγωνιστική. Στις 12 πρώτες ο Παναθηναϊκός είχε 11 νίκες και μία ισοπαλία.

11 Νοεμβρίου 1962 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 3-2 (Σιδέρης δύο, Γρηγοριάδης-Λουκανίδης, Λινοξυλάκης) για την 7η αγωνιστική. Στις 6 πρώτες ο Παναθηναϊκός είχε 6 νίκες.

Είναι λοιπόν ιστορικά οκτώ οι φορές στις οποίες ο Παναθηναϊκός άρχισε με σούπερ αποτελέσματα ένα πρωτάθλημα, αλλά όταν βρήκε μπροστά του τον Ολυμπιακό σταμάτησε. Έχασε τρεις φορές στο Καραϊσκάκη κι έφερε πέντε ισοπαλίες (τις τρεις στη Λεωφόρο και τις δύο στο Καραϊσκάκη). Και στα οκτώ εκείνα πρωταθλήματα ο Παναθηναϊκός όχι απλά πήγε πρώτος στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά έχοντας εκπληκτικά αποτελέσματα. Και τις οκτώ σταμάτησε μπροστά στον Ολυμπιακό. Ακόμη δε και όταν προέρχονταν από 10 σερί νίκες, χρειάστηκε πέναλτι (και τι πέναλτι…) μέσα στη Λεωφόρο στο 98’ για να αποφύγει την ήττα.

Μοναδική φορά που ο Παναθηναϊκός πήγαινε τρένο από την αρχή της σεζόν και κέρδισε τον Ολυμπιακό ήταν στις 28 Ιανουαρίου 1962, πριν 64 χρόνια δηλαδή, όταν είχε 13 νίκες και μία ισοπαλία και την 15η αγωνιστική νίκησε και τον Ολυμπιακό 2-1 στο Καραϊσκάκη.

Από την άλλη, για να τα λέμε όλα, ο Παναθηναϊκός στις τέσσερις από τις εφτά σεζόν (2009-10, 1994-95, 1983-84, 1969-70) που είχε ξεκινήσει πολύ δυνατά το πρωτάθλημα, το είχε πάρει κιόλας, ας τον είχε σταματήσει ο Ολυμπιακός στο μεταξύ τους παιχνίδι.

Άσχετο: Μάλλον μας κάνει πλάκα ο Αντρέ Λουίς! Ο Βραζιλιάνος αριστεροπόδαρος εξτρέμ κάθε φορά που σούταρε στον Ολυμπιακό έστελνε την μπάλα στα πέταλα των γηπέδων, αλλά στα πέντε τελευταία παιχνίδια του στο MLS με την ουραγό μάλιστα ομάδα του Κάνσας, έχει βάλει εφτά γκολ! Προχθές έβαλε άλλα δύο! Κι είναι προφανές ότι αυτό που του έλειπε ήταν λίγο ρέντα και κυρίως καλή ψυχολογία. Όταν τα βρήκε, δεν σταματάει. Όπως περίπου είχε συμβεί και πέρυσι, όταν στο πρώτο μισό της σεζόν είχε παίξει στη Ρίο Άβε

Η φωτογραφία της ημέρας:

Στα 65 πρώτα λεπτά του ντέρμπι, ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν έπαιξε σε αγώνα του για το πρωτάθλημα η, την ευρωπαϊκή διοργάνωση με τρεις Έλληνες παίκτες, τον Ρέτσο, τον Φορτούνη και τον Σάλιακα, μέχρι δηλαδή που ο τελευταίος αποβλήθηκε.

Μέχρι τώρα δεν είχε συμβεί να παίξουν κι οι τρεις μαζί Έλληνες του Ολυμπιακού ούτε σε ένα λεπτό! Άλλοτε έλειπε ο Σάλιακας κι άλλοτε ο Φορτούνης. Για παράδειγμα στη Λιβαδειά μπήκε ο Σάλιακας στο 66’ και στο ίδιο λεπτό είχε γίνει αλλαγή ο Φορτούνης.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😀

