Ο Ολυμπιακός έβγαλε νέα ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τη Μαρσέιγ μετά την απαγόρευση μετακίνησης.

Οι γαλλικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στη Μασσαλία για το παιχνίδι των Πειραιωτών με τη Μαρσέιγ παρότι είχαν διατεθεί 3.500 εισιτήρια για το ματς.

Οι Πειραιώτες έβγαλαν νέα ανακοίνωση σχετικά με τους κατόχους των εισιτηρίων που εν τέλει δεν μπορούν να βρεθούν στο πλάι της ομάδας τους και ανέφεραν τα εξής:

«Οι γαλλικές Αρχές μόλις την Τρίτη (13/10) ανακοίνωσαν την απαγόρευση της παρουσίας φιλάθλων του Ολυμπιακού στον αγώνα με τη Marseille. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη διοικητική απόφαση, αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού της Γαλλίας (DNHL) έχει κατατάξει τον συγκεκριμένο αγώνα στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας. Παράλληλα, ο αγώνας πραγματοποιείται σε περίοδο σημαντικών μαθητικών κινητοποιήσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στην Κρετέιγ στις 17 Σεπτεμβρίου και εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη Γαλλία από τις 28 Σεπτεμβρίου 2026. Στο Bouches-du-Rhône και ιδιαίτερα στη Μασσαλία έχουν σημειωθεί αποκλεισμοί σχολείων και πολυάριθμες συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί σοβαρά περιστατικά κατά τις κινητοποιήσεις. Η κατάσταση αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, παραμονή των σχολικών διακοπών.

Συμπέρασμα των αστυνομικών Αρχών

Οι Αρχές εκτιμούν ότι δεν είναι δυνατή η εφαρμογή μέτρων ασφαλείας επαρκών για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τη μετακίνηση των Ελλήνων φιλάθλων του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την απόφαση, η ανεπαρκής επιτήρηση της μετακίνησής τους θα οδηγούσε με βεβαιότητα σε σοβαρές διαταραχές της δημόσιας τάξης. Το μέτρο χαρακτηρίζεται απολύτως αναλογικό προς την αναγκαία προστασία της δημόσιας τάξης υπό τις συγκεκριμένες εξαιρετικές περιστάσεις.

Διατακτικό της απόφασης – Απαγόρευση εισόδου και κυκλοφορίας

Από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 στις 08:00 έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 στις 02:00, απαγορεύεται σε κάθε πρόσωπο που δηλώνει ή εμφανίζεται ως φίλαθλος του Ολυμπιακού ή του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου ή συμπεριφέρεται ως τέτοιος:

– Να εισέλθει στο στάδιο CEPAC Velodrome.

– Να κυκλοφορεί στους δημόσιους δρόμους.

– Να σταθμεύει στους δημόσιους δρόμους.

Η απαγόρευση ισχύει στο 1ο, 2ο, 6ο, 7ο, 8ο και 9ο διαμέρισμα της Μασσαλίας».

Σημειώνεται εκ μέρους της ΠΑΕ Ολυμπιακός ότι θα ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία ακύρωσης των εισιτηρίων και τις προσεχείς μέρες θα επιστραφούν τα χρήματα στον λογαριασμό του κάθε φιλάθλου που προμηθεύτηκε εισιτήριο. Η ακύρωση των εισιτηρίων αφορά τόσο στα 1st cat. (49€) όσο και αυτά στα away sector (15€)».