Ο Ολυμπιακός η πιο επιθετική ομάδα στην πρεμιέρα του Europa League!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta γράφει πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη, τον Φίλη και τον Γκονζάλες!

Ο Ολυμπιακός έπαιξε την Τετάρτη για πρώτη φορά ευρωπαϊκό αγώνα του με τον Ιμανόλ στον πάγκο του, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να αναδειχθεί ως η πιο επιθετική ομάδα της πρεμιέρας του Europa League, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από την ιστοσελίδα της ΟΥΕΦΑ.

Οι «ερυθρόλευκοι» λοιπόν ήταν η κορυφαία ομάδα τόσο σε τελικές προσπάθειες (25 σουτ και κεφαλιές, έναντι 23 της δεύτερης, νορβηγικής Λίλεστρομ), όσο και σε επιθέσεις (62, έναντι 56 της δεύτερης, γερμανικής Χόφενχαϊμ), ενώ μαζί με την Σπάρτα Πράγας κέρδισαν και τα περισσότερα κόρνερ (13)! Επιπλέον υποχρέωσε τη Γιαγκελόνια σε 46 αποκρούσεις αμυντικά, τις περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα (δεύτερη η πορτογαλική Τορεένσε με 45). Γενικότερα ο Ολυμπιακός είχε πολύ καλά στατιστικά. Για παράδειγμα σε σύνολο 36 ομάδων ήταν 11ος στην κατοχή μπάλας με 55%...12ος στα κερδισμένα φάουλ με 13…15ος στις ανακτήσεις μπάλας με 40…18ος στα τάκλιν με 12.

Μπορεί κάποιος να παρατηρήσει ότι στα δύο παιχνίδια του το καλοκαίρι με τη ΝΕΚ Ναϊμέγκεν οι Πειραιώτες ήταν πολύ πιο φτωχοί επιθετικά, έχοντας από μόλις έξι τελικές (!) στο κάθε ένα από τα δύο παιχνίδια τους με τους Ολλανδούς. Μιλάμε τώρα για υπερτετραπλάσιες τελικές (25) στο ματς με τη Γιαγκελόνια. Την δε περασμένη σεζόν στα δύο ματς που είχαν τις περισσότερες τελικές ήταν στο 1-0 με την Καϊράτ εκτός έδρας (20) και στις ισοπαλίες 0-0 με την Πάφο εντός έδρας (17) κι 1-1 με την PSV εντός έδρας (1-1). Άλλωστε, μόνο με τέτοια φουλ επιθετικότητα, που έφερε τις 25 τελικές στο παιχνίδι της Τετάρτης θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να γυρίσει το εις βάρος του σκορ.

Για να αντιληφθούμε πόσο δύσκολο είναι να ανατρέπει σκορ στην Ευρώπη, ας καταγράψουμε τις τρεις αμέσως άλλες φορές που έκανε κάτι τέτοιο στα 12 τελευταία χρόνια!

13.3.2025 Ολυμπιακός-Μπόντο 2-1 στα νοκ άουτ του Europa League με γκολ στο 53΄και στο 65’ (το 0-1 των Νορβηγών από το 36’)

16.8.2017 Ολυμπιακός-Ριέκα 2-1 στα προκριματικά του Champions League με γκολ στο 66’ και στο 93’ (0-1 των Κροατών από το 42΄)

20.10.2015 Ολυμπιακός-Ντινάμο Ζάγκρεμπ 2-1 στους ομίλους του Champions League με γκολ στο 65’ και στο 90’ (το 0-1 των Κροατών από το 21΄)

Βλέπουμε ότι όλες τις ανατροπές ο Ολυμπιακός τις έκανε στο Καραϊσκάκη. Και στις τέσσερις δέχθηκε πρώτος γκολ από το α΄ ημίχρονο (την Τετάρτη στο 20ο λεπτό από τους Πολωνούς) και στις τρεις γύρισε τα ματς με γκολ στα τελευταία λεπτά (την Τετάρτη στο 84ο και σε άλλα δύο ματς στο 90’ και στο 93΄). Μάλιστα, με τις δύο ομάδες της Κροατίας είχε και το αβαντάζ ότι τέλειωσε τα παιχνίδια με παίκτη παραπάνω, αφού η Ριέκα είχε αποβολή στο 83’ και η Ντινάμο είχε αποβολή στο 79’. Αντίθετα, με την Μπόντο είχε αποβολή ο Ολυμπιακός (Τζολάκη) στο 89’. Τόσο δε με την Μπόντο (Ρόντινεϊ στο 63’), όσο και με την Ντινάμο (Φορτούνης στο 54΄), είχε χαμένα πέναλτι!

Για να βρούμε ανατροπή Ολυμπιακού εκτός έδρας στην Ευρώπη πρέπει να πάμε στον Οκτώβριο του 2012 όταν για τη φάση των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ είχε κερδίσει 2-1 τη Μονπελιέ στη Γαλλία με γκολ στο 73’ και στο 90’, ενώ έχανε 0-1 με γκολ στο 49’.

Άσχετο: Είναι δυνατόν ο Φίλης να μην έχει κληθεί από την Εθνική Ελπίδων; Ούτε καν από την Εθνική Νέων; Δηλαδή τι άλλο έπρεπε να κάνει ένα παιδί 19 ετών σε αυτή την αρχή της σεζόν για να τον πάρουν σε μία μικρή Εθνική ομάδα; Πόσο καλύτερα να έχει παίξει σε τόσα φιλικά, αλλά και στο Κύπελλο με τον Ολυμπιακό;

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Γκονζάλες εφόσον γίνει πιο ώριμος στο παιχνίδι του, μπορεί να γίνει πολύ πιο αποδοτικός και πολύτιμος για τον Ολυμπιακό. Διότι και το έχει το γκολ, παίρνοντας κατάλληλες θέσεις (δύο από τα τέσσερα γκολ είναι με κοντινές τελικές από αποκρούσεις γκολκίπερ σε κεφαλιές των Φίλη με Βόλο στο Κύπελλο και Ρέτσου με Γιαγκελόνια), αλλά μπορεί και βγάζει και καλές πάσες για τελικές (βλέπε ευκαιρίες Σάλιακα με Γιαγκελόνια, αλλά και Ζέλσον με Λάρισα στο Κύπελλο).

Το ζητούμενο είναι να μάθει να παίρνει σωστές αποφάσεις. Και στον Ολυμπιακό μία κακή απόφαση μπορεί να φέρει καταστροφή! Θυμηθείτε ότι ο Γκονζάλες δευτερόλεπτα πριν την ισοφάριση του Βόλου στο 1-1 για το πρωτάθλημα, είχε πάρει πάσα από λάθος αντίπαλου αμυντικού κι αντί να δώσει αριστερά του στον Έσε που αμαρκάριστος έμπαινε στην περιοχή, είχε επιλέξει ένα σουτ πλασέ στην αγκαλιά του γκολκίπερ. Και την Τετάρτη με τη Γιαγκελόνια πάλι ελάχιστα πριν το 0-1 των Πολωνών, ο Μεξικάνος ενώ ξεκίνησε μία πολύ ωραία αντεπίθεση, στο τέλος αντί να κάνει απλά πάσα σε συμπαίκτη του, το μόνο που κατάφερε ήταν να μπερδευτεί και να χάσει υπερβολικά εύκολα την μπάλα.

Δύο λάθος αποφάσεις του κι αμέσως μετά δύο γκολ του Βόλου και της Γιαγκελόνια! Εκεί πρέπει να επικεντρωθεί αυτό το παιδί. Ειδάλλως τον είδαμε στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του όχι μόνο να σκοράρει και να δίνει πάσα για γκολ, άσχετα αν ο Σάλιακας έκανε απογοητευτικό τελείωμα. Αλλά και να επιχειρεί άλλα τρία σουτ που και δυνατά ήταν και επικίνδυνα (το ένα το έδιωξε ο γκολκίπερ, τα άλλα δύο τα μπλόκαραν αμυντικοί), ενώ βγήκε κι έξω από την περιοχή, πήρε μπάλες και μπήκε στο παιχνίδι της ανάπτυξης.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😀 με την υπενθύμιση ότι μετά το ΝΕΚ-Ολυμπιακός, οι Ολλανδοί είχαν στην Ευρώπη τρία ματς: ΝΕΚ-Μπόντο 1-3, Μπόντο-ΝΕΚ 3-0 και Γιουβέντους-ΝΕΚ 5-0.