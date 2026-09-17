Γράφει ιστορία ο ΟΦΗ με «Ενισχυμένο» ευρωπαϊκό combo

Η 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League συνεχίζεται με δυνατές αναμετρήσεις και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον.

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Στο Ηράκλειο, ο ΟΦΗ ετοιμάζεται να ζήσει μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές βραδιές της σύγχρονης ιστορίας του, υποδεχόμενος τη Χόφενχαϊμ σε ένα Παγκρήτιο που αναμένεται κατάμεστο. Την ίδια ώρα, η Ρεάλ Σοσιεδάδ φιλοξενεί την Μπόρνμουθ, η οποία γράφει τη δική της ιστορία, πραγματοποιώντας το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι από την ίδρυσή της.

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ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.50: Ισοπαλία & να σκοράρουν και οι δύο ομάδες

Πάνω από 15.000 φίλοι του ΟΦΗ αναμένονται στο Παγκρήτιο για μία βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός απλού αγώνα. Οι Κρητικοί επιστρέφουν δυναμικά στο ευρωπαϊκό προσκήνιο και μπαίνουν στη League Phase έχοντας την ψυχολογία στα ύψη.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη προέρχεται από την τεράστια εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί του Ολυμπιακού και πλέον μετρά τρεις διαδοχικές επιτυχίες. Είχαν προηγηθεί το 3-0 απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης και το 2-0 κόντρα στην Κηφισιά, ενώ είχε πάρει και το 0-0 στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Ο ΟΦΗ δείχνει ότι δεν φοβάται κανέναν και αυτή ακριβώς τη νοοτροπία θέλει να μεταφέρει και στην Ευρώπη.

Απέναντί του βρίσκεται μία ομάδα με σαφώς μεγαλύτερες παραστάσεις και ποιότητα, αλλά και εμφανείς αδυναμίες ανασταλτικά. Οι Γερμανοί έχουν τέσσερα Over 2.5 σε ισάριθμα φετινά παιχνίδια, ενώ τα τρία τελευταία επιβεβαίωσαν και το G/G. Το γεμάτο Παγκρήτιο, ο ενθουσιασμός και το μομέντουμ δίνουν στον ΟΦΗ επιπλέον ώθηση σε μία βραδιά που μπορεί να μείνει στην ιστορία του συλλόγου.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 9.00: Ρεάλ Σοσιεδάδ ή ισοπαλία + Under 2.5 γκολ + Μικέλ Ογιαρθάμπαλ Over 1.5 σουτ στην εστία

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Ξεχωριστή βραδιά και για την Μπόρνμουθ, που δίνει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ιστορίας της. Η αγγλική ομάδα έχει επιθετική διάθεση, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει προβλήματα ισορροπίας, με G/G και στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της Premier League.

Απέναντί της, η Σοσιεδάδ επίσης αναζητά αμυντική σταθερότητα. Έχει δεχθεί 11 γκολ σε έξι αγωνιστικές της LaLiga και έχει κρατήσει μόλις μία φορά ανέπαφη την εστία της. Ο Ογιαρθάμπαλ παραμένει βασικό επιθετικό σημείο αναφοράς των Βάσκων, σε ένα παιχνίδι όπου η Σοσιεδάδ καλείται να διαχειριστεί την ένταση που φέρνει η Μπόρνμουθ.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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