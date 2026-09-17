Ολυμπιακός-Γιάρεμτσουκ: Μια αγάπη δεν πεθαίνει μ' έναν χωρισμό...

Ο Παναγιώτης Δαλαταριώφ γράφει για την καρμική σχέση Ολυμπιακού-Γιάρεμτσουκ, με τον Ουκρανό να επιβιώνει στα δύσκολα και να οδηγεί την ομάδα του σε μεγάλες νίκες!

Θα μπορούσε να είναι ερωτικό γράμμα προς τον/τη σύντροφο σε ζευγάρι που είναι προς το τελείωμά της σχέσης του. Και στο ποδόσφαιρο, όμως, ισχύει ό,τι ακριβώς και σ' έναν γάμο: Για να πετύχει πρέπει να υπάρχει σεβασμός, αγάπη, εκτίμηση και δυνατό «θέλω» και από τους δύο.

Στην προκειμένη, η σχέση Ολυμπιακού και Γιάρεμτσουκ πέρασε από διάφορα στάδια. Ή, αν προτιμάτε, από μόλις ένα: Αυτό του «φύγε - μείνε». Όπως συμβαίνει πολλές φορές σ' ένα θυελώδη έρωτα όπου το τόσο πάθος οδηγεί σε λάθος αποφάσεις. Ευτυχώς, δεν ήταν για πολύ εδώ. Κι η ζωή τα έφερε έτσι - δυστυχώς - που ο Ελ Καμπί τραυματίστηκε σοβαρά κι άνοιξς ο δρόμος για τον Ουκρανό φορ να μπει στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας του Πειραιά.

Ετσι τα 'θελε η μοίρα. Να μπει στην πρεμιέρα του Europa League σ' ένα ματς... κόλαση και να οδηγήσει την ομάδα του στον παράδεισο. Μετά από την αποχώρηση του Μεντιλίμπαρ, τον ερχομό του Ιμανόλ, το στραβοπάτημα με τον ΟΦΗ, την επίσκεψη της Θύρας 7 στου Ρέντη, ο Ουκρανός με το κρύο αίμα μπήκε στο 64' στο ματς με τη Γιαγκελόνια και στο 84' με το κεφάλι του, έκανε τη φωνή του κόσμου να κάμψει την αντίσταση των Πολωνών.

Μαθημένος στα δύσκολα ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Όντας πίσω από τον Ελ Καμπί ξέρει ότι στο Λιμάνι οι ευκαιρίες του δεν θα είναι πολλές. Με την ερυθρόλευκη φανέλα μετράει ήδη 52 ματς με 15 γκολ και 5 ασίστ.

Γιάρεμτσουκ: Ο φορ που δεν τελειώνει ποτέ για τον Ολυμπιακό!

Θυμίζουμε τη σεζόν 2024-25 μέχρι τον Γενάρη δεν έβρισκε τη θέση του στην ομάδα κι όλα έδειχναν ότι θα συνεχίσει την καριέρα του αλλού, μακριά από τον Πειραιά. Ο Μεντιλίμπαρ, εν τέλει, τον κράτησε. Γι' αυτό κι ο ίδιος τον ευχαρίστησε όταν ο Βάσκος αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, μ' ένα ιδιαίτερο μήνυμα.

Πώς του ανταπέδωσε την εμπιστοσύνη; Οδηγώντας την ομάδα του στην κατάκτηση του Κυπέλλου. Γκολ στο 1-1 με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, δύο γκολ και ασίστ στο 6-0 με την ΑΕΚ και γκολ στον τελικό με τον ΟΦΗ στο 2-0.

Ανάλογη ήταν η αγωνιστική του εικόνα και στα Play Offs εκείνης της σεζόν με τον 30χρονο σήμερα φορ να σκοράρει με Παναθηναϊκό δύο γκολ στο 4-2, ένα γκολ στο 0-2 με την Ενωση, ενώ είχε και δύο ασίστ. Δεν ξεχνάμε σαφώς και τα δύο γκολ με τη Μπόντο Γκλιμτ - παρά τον πικρό αποκλεισμό.

Η συνέχεια τον βρήκε δανεικό στη Λιόν και τώρα ενώ η κατάσταση δεν ήταν υπέρ του, οι συνθήκες τα έφεραν έτσι που έμεινε με την ερυθρόλευκη φανέλα. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία...

ΜΙα ιστορία για μια σχέση, που η ζωή τα έχει φέρει έτσι ώστε μαζί να ζήσουν μεγάλες στιγμές.

Υ.Γ.: Ο κόσμος στο Καραϊσκάκης ήταν συγκλονιστικός. Μετά το 1-1, τα «ουουου» από την εξέδρα στις επαφές με τη μπάλα των Πολωνών σού έπαιρναν τ' αυτιά. Αυτός ο κόσμος θα σπρώξει την ομάδα τώρα στα δύσκολα.

Υ.Γ.2: Κανείς δεν θα ήθελε να είναι στη θέση του Ιμανόλ Εκτός από τον ίδιο τον Βάσκο κόουτς. Εχει ωραία «τρέλα» και γνωρίζοντας ότι στον Ολυμπιακό χρόνος δεν υπάρχει, η νίκη αυτή μπορεί να φέρει πολλαπλά οφέλη.

Υ.Γ.3.: Ας είναι αυτή η αρχή.. Κυριακή εκτός έδρας με τον Λεβαδειακό. Ακόμα ένα «must win» ματς για τους ερυθρόλευκους που είναι στο -5 από τον Παναθηναϊκό.