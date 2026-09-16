Ο Βάσκος τεχνικός στις δηλώσεις του ανέφερε ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του για τη συγκρότηση της αρχικής 11άδας στο Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια.

Ο Ισπανός προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με τη Γιαγκελόνια έδειξε ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του για την 11άδα των Πειραιωτών. Ήθελε βέβαια να περιμένει και την τελευταία προπόνηση.

Υπάρχει μία εκτίμηση για αρχικό σχήμα με Ορτέγκα στο τέρμα, άμυνα με Τικνιζάν, Ρέτσο, Πιρόλα και Πέντερσεν και κέντρο με Έσε, Πουέρτα και μπροστά τους τον Τσικίνιο. Άκρα με Ζότα και Ζέλσον και φορ τον Γιάρεμτσουκ. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο και ένα... παράθυρο για 3 χαφ με τον Φρόιλερ να δείχνει φαβορί να πλαισιώσει τους Πουέρτα και Έσε. Παράλληλα δεν μπορεί να αποκλειστεί και μία πιθανότητα διαφοροποίησης κάποιων προσώπων στην άμυνα σε σχέση με τον ΟΦΗ (Ρέτσος, Πιρόλα και Τικνιζάν).

Να θυμίσουμε πώς η πρώτη 11άδα του Αλγκουαθίλ στο Ολυμπιακός - ΟΦΗ είχε ως εξής: Ορτέγκα στο τέρμα, άμυνα με Πέντερσεν, Ρέτσο, Πιρόλα και Τικνιζάν. Κέντρο με Πούερτα, Φρόιλερ και Τσικίνιο. Στα... φτερά ήταν οι Φορτούνης και Ζότα Σίλβα και φορ ο Γκονζάλες.

Θυμίζουμε την αποστολή του Ολυμπιακού:

Γκολκίπερ: Ορτέγκα, Κουράκλης και Στουρνάρας

Αμυντικοί: Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο και Τικνιζάν

Μέσοι και μεσοεπιθετικοί: Ζέλσον, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Έσε και Φίλης

Φορ: Γιάρεμτσουκ, Ζότα και Γκονζάλες