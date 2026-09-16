Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αποψινής (16/9) πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο Europa League με τη Γιαγκελόνια.

Πρεμιέρα κάνει απόψε (16/9, Live από το Gazzetta) στη League Phase του Europa League ο Ολυμπιακός, καθώς περιμένει τη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι Πειραιώτες με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο τους όσον αφορά τα της Ευρώπης, θέλουν μαζί με τη βοήθεια των φιλάθλων τους, να πάρουν το τρίποντο και να αρχίσουν με το δεξί στη διοργάνωση.

Το παιχνίδι θα κάνει σέντρα στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 2 αλλά και τη συχνότητα του ΑΝΤ1.