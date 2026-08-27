ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ: «Μπαλωθιά» του Νους και 0-1 οι Κρητικοί
Ο ΟΦΗ πήγε στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας έχοντας προβάδισμα τριών γκολ, όμως δεν... έμεινε σε αυτά, καθώς προγήθηκε στη Βουλγαρία με τον Τιάγκο Νους και ανέβασε τη διαφορά της στα τέσσερα τέρματα.
Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Ανδρούτσου η μπάλα στρώθηκε στον Φούντα, ο οποίος σούταρε δυνατά, ο τερματοφύλακας των γηεπδούχων απέκρουσε, ο Νικολάου έκανε το γύρισμα, ο Πούγγουρας πήρε την κεφαλιά - πάσα και ο Νους με σουτ από κοντά έκανε το 0-1.
Το γκολ του Τιάγκο Νους
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