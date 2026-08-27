Ο ΟΦΗ προηγήθηκε στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στη Βουλγαρία, με τον Τιάγκο Νους να δίνει προβάδισμα τεσσάρων γκολ στην ομάδα του.

Ο ΟΦΗ πήγε στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας έχοντας προβάδισμα τριών γκολ, όμως δεν... έμεινε σε αυτά, καθώς προγήθηκε στη Βουλγαρία με τον Τιάγκο Νους και ανέβασε τη διαφορά της στα τέσσερα τέρματα.

Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Ανδρούτσου η μπάλα στρώθηκε στον Φούντα, ο οποίος σούταρε δυνατά, ο τερματοφύλακας των γηεπδούχων απέκρουσε, ο Νικολάου έκανε το γύρισμα, ο Πούγγουρας πήρε την κεφαλιά - πάσα και ο Νους με σουτ από κοντά έκανε το 0-1.

Το γκολ του Τιάγκο Νους