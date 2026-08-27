ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ: Με τη γνωστή... συνταγή και δύο αλλαγές για την πρόκριση ο Κόντης
Ο ΟΦΗ φιλοξενείται στην έδρα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας (21:00, LIVE στο Gazzetta) για τη ρεβάνς των playoffs του Europa League με φόντο την ιστορική πρόκριση στο League Phase της διοργάνωσης.
Ο Χρήστος Κόντης κράτησε την ίδια... συνταγή σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, ξεκινώντας με τον Χριστογεώργο στην εστία, τους Σιέλη, Πούγγουρα και Νικολάου στην τριάδα της άμυνας, με τον Κωστούλα να μένει εκτός..
Ο Ανδρούτσος με τον Μπουχαλάκη θα ξεκινήσουν στη μεσαία γραμμή με τον Αθανασίου και τον Ντίκμαν που πήρε τη θέση του Αποστολάκη στα άκρα ως φουλ μπακ. Ο Νους και ο Φούντας θα είναι τα εξτρέμ, πλαισιώνοντας τον Αϊτόρ.
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