Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εκπομπής του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων μεταδόσεων της ημέρας.

Πέμπτη σήμερα (27/08) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, με τους τρεις από τους πέντε εκπροσώπους μας στα ευρωπαϊκά κύπελλα να αγωνίζονται με στόχο ένα εισιτήριο σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos Live by Interwetten με όλο το ρεπορτάζ από την σπουδαία πρόκριση της ΑΕΚ στο Champions League.

Αργότερα στις 19:00 (Cosmote Sport 1) θα πραγματοποιηθεί στη Νιόν της Ελβετίας η κλήρωση για τη League Phase του Champions League της ερχόμενης σεζόν.

Η δράση ξεκινάει λοιπόν στις 20:00 με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει στη Νορβηγία τη Μπραν (OPEN) και την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός στη Τσεχία τη Χράντετς Κράλοβε (SKAI) για τον δεύτερο αγώνα των play-offs του Conference League.

Στις 21:00 (Cosmote Sport 2) ο ΟΦΗ θα φιλοξενηθεί στη Βουλγαρία από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με τους Κρητικούς να ταξιδεύουν με στόχο να υπερασπιστούν το 3-0 του πρώτου αγώνα και να σφραγίσουν το εισιτήριο τους για τη League Phase του Europa League.

Στις 21:30 (Action 24) η Τσέλσι θα υποδεχθεί τη Λούτον για τον δεύτερο γύρο του Carabao Cup, η Θέλτα την Οσασούνα (Cosmote Sport 5) και στις 22:00 η Μπαρτσελόνα θα αναμετρηθεί στο ανακαινισμένο «Camp Nou» με την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Τέλος, αναφορικά με τον στίβο θα διεξαχθεί σήμερα στις 21:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) το IAAF Diamond League στη Ζυρίχη της Ελβετίας.

Οι μεταδόσεις της ημέρας