Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του επαναληπτικού αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Μπραν για τα play-offs του Conference League.

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει σήμερα (27/08, Live από Gazzetta) στο Μπέργκεν της Νορβηγίας για να αντιμετωπίσει την Μπραν στο πλαίσιο του επαναληπτικού αγώνα για τα play-offs του Conference League.

Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 στην Τούμπα την περασμένη εβδομάδα και τώρα ο δικέφαλος του βορρά ταξιδεύει στη χώρα της Σκανδιναβίας με μοναδικό στόχο τη νίκη και φυσικά την πρόκριση στη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Να θυμίσουμε πως η ομάδα του Λίσι θα παραταχθεί με μία μόνο απουσία, εκείνη του αρχηγού του, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, καθώς η UEFA διατήρησε την ποινή των δύο αγωνιστικών του Σέρβου αρχηγού.

Η σέντρα του αποψινού αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 20:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το OPEN.