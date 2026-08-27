Μπραν - ΠΑΟΚ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα
Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει σήμερα (27/08, Live από Gazzetta) στο Μπέργκεν της Νορβηγίας για να αντιμετωπίσει την Μπραν στο πλαίσιο του επαναληπτικού αγώνα για τα play-offs του Conference League.
Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 στην Τούμπα την περασμένη εβδομάδα και τώρα ο δικέφαλος του βορρά ταξιδεύει στη χώρα της Σκανδιναβίας με μοναδικό στόχο τη νίκη και φυσικά την πρόκριση στη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Να θυμίσουμε πως η ομάδα του Λίσι θα παραταχθεί με μία μόνο απουσία, εκείνη του αρχηγού του, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, καθώς η UEFA διατήρησε την ποινή των δύο αγωνιστικών του Σέρβου αρχηγού.
Η σέντρα του αποψινού αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 20:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το OPEN.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.