Super προσφορά: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ σε απόδοση* 100!

Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στη Νορβηγία να αντιμετωπίσει την Μπραν θέλοντας τη νίκη για να προκριθεί στη League Phase του Conference League.

Μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα, το σύνολο του Αλέσιο Λίσι ξέρει ότι δεν έχει περιθώρια για νέο «στραβοπάτημα» αν θέλει να δώσει συνέχεια στην ευρωπαϊκή του «ζωή».

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Στον «Δικέφαλο του Βορρά» είναι αισιόδοξοι για τη νίκη, ειδικά μετά την εμφάνιση τους στο πρωτάθλημα όπου «διέλυσαν» με 4-0 τον Λεβαδειακό εντός έδρας.

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Οι «ασπρόμαυροι» έχουν μία δύσκολη αποστολή στη Νορβηγία όμως έδειξαν πως μπορούν να τα καταφέρουν και να αγωνιστούν στη League Phase. Στη Novibet όλα είναι δυνατά και αυτή προσφορά δεν… χάνεται!

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