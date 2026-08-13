Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Ο Γερεμέγεφ είδε κόκκινη στις καθυστερήσεις, χάνει και αυτός τη Μπραν όπως ο Ζίβκοβιτς
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Ο φορ της ομάδας ΠΑΟΚ φάνηκε κάτι να λέει - σε έντονο ύφος - προς στον επόπτη και στη συνέχεια αποβλήθηκε στον έξτρα χρόνο.
Μετά τον Ζίβκοβιτς κόκκινη κάρτα είδε και ο Γερεμέγεφ στο παιχνίδι Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ (που τελείωσε στο 3-1). Ο στράικερ του ΠΑΟΚ φάνηκε στην κάμερα να λέει κάτι προς τον έναν εκ των δύο βοηθών και στη συνέχεια αποβλήθηκε. Έτσι εκτός από τον έμπειρο μεσοεπιθετικό του Δικεφάλου του Βορρά χάνει και αυτός τον επερχόμενο αγώνα με τη Μπραν.
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