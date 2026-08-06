Η Άντερλεχτ προηγήθηκε στο 17ο δευτερόλεπτο του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, έπειτα από λάθος του Ζίβκοβιτς.

Κακό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ματς με την Άντερλεχτ, στην Τούμπα, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι Βέλγοι πήραν προβάδισμα μόλις στο 16ο δευτερόλεπτο, με μεγάλη δόση τύχης.

Από τη σέντρα η μπάλα γύρισε στον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, ο οποίος γέμισε προς τον άξονα, ο Ζίβκοβιτς δεν απομάκρυνε σωστά, από την κόντρα ευνοήθηκε ο Τσβέτκοβιτς, ο οποίος βγήκε σε θέση βολής κι έκανε το 0-1 με αριστερό σουτ εντός περιοχής

Το γκολ της Άντερλεχτ