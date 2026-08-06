ΠΑΟΚ - Άντερλεχτ: Οι Βέλγοι άνοιξαν το σκορ στα 16 δευτερόλεπτα
Κακό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ματς με την Άντερλεχτ, στην Τούμπα, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι Βέλγοι πήραν προβάδισμα μόλις στο 16ο δευτερόλεπτο, με μεγάλη δόση τύχης.
Από τη σέντρα η μπάλα γύρισε στον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, ο οποίος γέμισε προς τον άξονα, ο Ζίβκοβιτς δεν απομάκρυνε σωστά, από την κόντρα ευνοήθηκε ο Τσβέτκοβιτς, ο οποίος βγήκε σε θέση βολής κι έκανε το 0-1 με αριστερό σουτ εντός περιοχής
Το γκολ της Άντερλεχτ
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