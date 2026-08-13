Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ 3-1: Τα Highlights της ήττας του Δικεφάλου του Βορρά
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Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με σκορ 3-1 από την Άντερλεχτ σε ένα ματς όπου είχε εκτός των άλλων και τις αποβολές των Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ.
Δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας κόντρα στην Άντερλεχτ. Γνώρισε την ήττα με σκορ 3-1 από τους Βέλγους και ενώ είδε να αποβάλλονται οι Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ, που έτσι χάνουν τη Μπραν, που θα είναι ο επόμενος αντίπαλος της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Δείτε πιο κάτω τις καλύτερες φάσεις του αγώνα, τα γκολ, το τέρμα του ΠΑΟΚ που δεν μέτρησε ως οφσάιντ για το 3-2 αλλά και τις αποβολές.
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