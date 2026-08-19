«Σε συζητήσεις με ομάδες από το Κατάρ ο Κουλούρης - Ενδιαφέρον και από τον ΠΑΟΚ»

Δημοσιεύματα από την Πολωνία αναφέρουν πως ο Ευθύμης Κουλούρης βρίσκεται σε συζητήσεις με ομάδες από το Κατάρ, ενώ έχει προσεγγίσει το ενδιαφέρον και του ΠΑΟΚ.

Η Αλ Ούλα δεν κατάφερε πέρσι να πετύχει την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, παρά τα 23 τέρματα που πέτυχε το βασικό της φορ, ο Ευθύμης Κουλούρης και έτσι θα αγωνίζεται και φέτος στην δεύτερη κατηγορία.

Εφόσον δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την άνοδο, ο συλλόγος από την επαρχία της Μεδίνας ετοιμάζεται να κάνει εκτεταμένες αλλαγές στο ρόστερ του, με το μέλλον του Έλληνα επιθετικού στην ομάδα να θεωρείται αβέβαιο.

Μάλιστα, ρεπορτάζ από το εξωτερικό έκαναν λόγο για πιθανή επιστροφή του Κουλούρη στην Πολωνία όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από πουθενά. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Πολωνού δημοσιογράφου, Τόμας Βλόνταρτσικ, δεν τίθεται θέμα επιστροφής του Ελλήνα επιθετικού στην Ekstraklasa, καθώς ο παίκτης βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με ομάδες του Κατάρ, ενώ έχει συγκεντρώσει και το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, της ομάδας απ΄όπου ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα.

🚨 Efthymis Koulouris ponownie w Ekstraklasie? Mało prawdopodobne. Na dziś nie ma nawet ofert z Polski.



Grecki napastnik rozmawia z jednym z klubów grających w lidze katarskiej i to może być kierunek, który wybierze.



Zawodnikiem interesuje się również PAOK. @Meczykipl pic.twitter.com/NpkA9RjTYN August 18, 2026

Θυμίζουμε πως ο Κουλούρης έχει καταγράψει 83 επίσημες εμφανίσεις με τη φανέλα του δικεφαλού του βορρά, πετυχαίνοντας παράλληλα 14 γκολ και 8 ασίστ.