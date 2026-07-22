Στην Πολωνία βρίσκεται τελικά και ο Λευτέρης Λύρατζης, ο οποίος ενσωματώθηκε στην αποστολή του ΠΑΟΚ τελευταία στιγμή για το ματς με τη Ντιναμό Κιέβου.

Μία έξτρα επιλογή θα έχει στη διάθεσή του ο Αλέσιο Λίσι για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Ντιναμό Κιέβου (23/7, 20:00, Live από το Gazzetta), καθώς ο Λευτέρης Λύρατζης ταξίδεψε τελικά στην Πολωνία και ενσωματώθηκε στην αποστολή του Δικεφάλου του βορρά.

Αν και αρχικά είχε μείνει εκτός αποστολής, εν τέλει ο 26χρονος μπακ θα βρεθεί κανονικά στην Πολωνία με την υπόλοιπη ομάδα. Η απόφαση ελήφθη μετά την αδιαθεσία που ένιωσε ένας ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε δέκατα, με αποτέλεσμα ο Ιταλός προπονητής να τον συμπεριλάβει στα πλάνα ώστε να έχει μία επιπλέον λύση στη διάθεσή του για κάθε ενδεχόμενο.

Ο Έλληνας αμυντικός είχε παραχωρηθεί ως δανεικός την περασμένη σεζόν στον Πανσερραϊκό με τον οποίο μέτρησε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ και τρεις ασίστ αλλά μετά τον υποβιβασμό των «λιονταριών» επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη.