Το πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού της σεζόν πλησιάζει και ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε για την Πολωνία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Ντιναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Με προορισμό το Λούμπλιν αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης (22/7) ο ΠΑΟΚ, που μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για την πρώτη του ευρωπαϊκή δοκιμασία απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου (23/7, 20:00, Live από το Gazzetta).

Η αποστολή του Δικεφάλου του βορρά έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λίγο πριν τις 10:00 και στη συνέχεια πήρε την πτήση για την Πολωνία, όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Να θυμίσουμε πως ο Αλέσιο Λίσι και οι παίκτες του θα προπονηθούν στην «Λούμπλιν Αρένα», με τον Ιταλό τεχνικό να ολοκληρώνει τις τελευταίες δοκιμές πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Κένι, Χατζηδιάκος, Αρίτζ Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Γκόμεζ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Μύθου και Γερεμέγεφ



