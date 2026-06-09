Σε λίγες μέρες έχουμε τις πρώτες κληρώσεις της UEFA για τη νέα σεζόν και δύο ομάδες που θα συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα είναι παράλληλα στη Β' κατηγορία της χώρας τους.

Ιδιαίτερη είναι η φετινή σεζόν στις διοργανώσεις της UEFA και ειδικότερα στο Europa League όπου θα φιλοξενηθεί όχι μία αλλά δύο ομάδες που παράλληλα θα παίζουν στη Β' κατηγορία της χώρας τους, δημιουργώντας μία ιδιαίτερη συνθήκη για την ευρωπαϊκή σκηνή.

Η μία είναι γνωστή καθώς... σόκαρε την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας στον τελικό του Κυπέλλου Πορτογαλίας. Πρόκειται για την Τορένσε, η οποία δεν κατάφερε να πετύχει την άνοδο στα μεγάλα σαλόνια, με αποτέλεσμα να παραμείνει στη Β' κατηγορία, χωρίς αυτό να την εμποδίζει να ζήσει το ευρωπαϊκό όνειρο.

Το κλαμπ των μόλις 10 εκατ. ευρώ σε κόστος, επικράτησε με 2-1 της ομάδας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη στην παράταση, κατέκτησε το πρώτο κύπελλο της ιστορίας της και έκλεισε μία θέση στο League Phase του Europa League (!), με αποτέλεσμα να είναι υποψήφια αντίπαλος για ΑΕΚ και Ολυμπιακό (σε περίπτωση που δεν συνεχίσουν στο Champions League) αλλά και ΟΦΗ (σε περίπτωση που προκριθεί). Ένας σύλλογος που υπάρχει στον ποδοσφαιρικό χάρτη από την πρωτομαγιά του 1917 και εδρεύσει στο Τόρες Βέντρας των 80.000 κατοίκων με έδρα ένα γήπεδο χωρητικότητας περίπου 2.500 θέσεων.

Ωστόσο αν η Τορένσε μοιάζει κάτι... περίεργο, που να ακούσετε και τη δεύτερη ομάδα που το κατάφερε. Στον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League έχει τοποθετηθεί ένα κλαμπ από την Ισλανδία και συγκεκριμένα από το Ισαφιόρουρ. Μία περιοχή με πληθυσμό όσο η... χωρητικότητα της Τορένσε. Σχεδόν 2.700 κατοίκους (!).

Κυρίες και κύριοι, η Βέστρι. Ένα κλαμπ που έχει αλλάξει τέσσερις ονομασίες τα τελευταία 40 χρόνια που υπάρχει στον ποδοσφαιρικό κόσμο με τελευταία μετατροπή το 2016. Όντας στη δεύτερη κατηγορία και χωρίς... ελπίδες ανόδου, η ισλανδική ομάδα κατάφερε να πανηγυρίσει μία ιστορική κατάκτηση στον θεσμό του κυπέλλου στη χώρα της.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία στα χρονικά του συλλόγου με μπάτζετ που δεν ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ, όπου για να φτάσει μέχρι εδώ, επικράτησε της Βαλούρ Ρέικιαβικ στον μεγάλο τελικό. Για να καταλάβουμε τις διαφορές, η Βαλούρ είναι αυτή τη στιγμή στη 2η θέση της μεγάλης κατηγορίας μετά από 22 αγωνιστικές στο πρωτάθλημά της.

Φυσικά το έργο της Βέστρι μόνο εύκολο δεν είναι καθώς οι υποψήφιοι αντίπαλοι για την πρώτη της ευρωπαϊκή μάχη είναι οι Φερεντσβάρος, Γκαραμπάγκ, Σέριφ, Ντιναμό Κιέβου, Χάιντουκ Σπλιτ και ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Σε περίπτωση αποκλεισμού θα έχει άλλη μία ευκαιρία στο Conference League όπου θα συνεχίσει από τον 2ο προκριματικό γύρο όπου θα είναι υποψήφια αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό ενώ σε περίπτωση πρόκρισης μπορεί να συναντήσει τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό του Europa League.