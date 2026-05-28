Πρώτη φορά… ελληνικά!

Η ευρωπαϊκή σεζόν οδεύει προς το φινάλε της και ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει τα θετικά δεδομένα με τρεις εξασφαλισμένες ομάδες σε Group/League stage για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και έναν εφικτό στόχο 22 χρόνων!

Για πρώτη φορά στην ιστορία των ομάδων μας στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις υπάρχει η εξασφάλιση τριών δεδομένων θέσεων σε Group/League Stage, ασχέτως του τι θα συμβεί στα προκριματικά.

Μπορεί να μην υπάρχει ελληνική ομάδα με απευθείας θέση σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όπως για παράδειγμα πέρυσι ή πρόπερσι ο Ολυμπιακός, αλλά από την ευρωπαϊκή σεζόν 2004-05 και μετά όταν άρχισε η διεξαγωγή με ομίλους και του πάλαι ποτέ Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ εκτός του Champions League είναι η πρώτη φορά που έχουμε δεδομένη συμμετοχή τριών ομάδων μας στο κυρίως μενού των ευρωπαϊκών Κυπέλλων!

Πρόκειται φυσικά για την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό που μένει να… μάθουν, αν θα προκριθούν στη League Phase του Champions League ή αν θα συνεχίσουν στη League Phase του Europa και για τον ΟΦΗ που ακόμα και αν δεν τα καταφέρει στα πλέι οφ του Europa League έχει εξασφαλισμένη τη θέση του στη League Phase του Conference League!

Aυτή η ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία για το ελληνικό ποδόσφαιρο συμβαίνει για πρώτη φορά. Δεν υπήρξε ούτε καν τη σεζόν 2004-5 ή τη σεζόν 2007-8 που με τη χώρα μας στην 6η και στην 8η αντίστοιχα θέση στη βαθμολογία της UEFA ήταν έξι τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για τις ομάδες μας και όχι πέντε όπως τώρα…

Τόσο θετική συγκυρία δεν υπήρχε ούτε σε αυτές τις δύο αξιομνημόνευτες σεζόν κατά τις οποίες η Ελλάδα για πρώτη και μοναδική φορά εκπροσωπήθηκε στη φάση των ομίλων πρώτα με πέντε (2004-5) και μετά με έξι ομάδες τη σεζόν 2007-8, επίδοση που αποτελεί και το ρεκόρ εκπροσώπησης για τη χώρα μας στην ιστορία των Κυπέλλων Ευρώπης.

Για να γίνει αντιληπτό πόσο σπάνια για την Ελλάδα είναι η συγκυρία των τριών εξασφαλισμένων θέσεων σε League Phase αρκεί να σημειωθεί ότι από τη σεζόν 2004-5 μέχρι και πέρυσι, σε αυτές τις 22 σεζόν, μόνο δύο φορές η χώρα μας είχε από δύο εξασφαλισμένες θέσεις στη φάση των ομίλων!

Τη σεζόν 2004-5 όταν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ως πρώτος και δεύτερος είχαν απευθείας θέση στη φάση ομίλων του Champions League και τη σεζόν 2015-16 όταν ο Ολυμπιακός είχε απευθείας θέση σε όμιλο του Champions League και ο Αστέρας Τρίπολης ήταν απευθείας σε όμιλο του Europa!

Από τις υπόλοιπες είκοσι σεζόν στις οχτώ δεν υπήρχε καμία εξασφαλισμένη θέση σε group/league phase για τις ομάδες μας, στις υπόλοιπες οχτώ (επτά για τον Ολυμπιακό και μία το 2010 για τον Παναθηναϊκό) ο πρωταθλητής Ελλάδας είχε απευθείας θέση στο Champions League, τη σεζόν 2020-21 ο Ολυμπιακός ξεκινούσε από τα πλέι oφ του Champions League και είχε εξασφαλισμένο το Europa, όπως και η ΑΕΚ τη σεζόν 2023-24 που από τον τρίτο προκριματικό του Champions League είχε εξασφαλισμένο το Conference, ενώ στις δύο τελευταίες σεζόν ο Ολυμπιακός είχε απευθείας θέση στο Europa ως κάτοχος του Conference League και πέρσι στο Champions League παίρνοντας τη θέση της κατόχου του τροπαίου, Παρί λόγω του υψηλότερου συντελεστή όλης της προκριματικής φάσης.

Ο επόμενος μεγάλος στόχος!

Ποιος είναι πλέον ο επόμενος μεγάλος στόχος για τις ομάδες μας; Μα φυσικά το πέντε στα πέντε, αν τα καταφέρουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στα προκριματικά του Europa και του Conference League.

Eνας στόχος 22 χρόνων, αφού η σεζόν 2004-5 ήταν η πρώτη και η τελευταία με πέντε ελληνικές ομάδες σε φάση ομίλων: Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο Champions League, ΑΕΚ/Αιγάλεω και Πανιώνιος στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ με τον ΠΑΟΚ να αποτυγχάνει εκείνο το καλοκαίρι πρώτα στον προκριματικό του Champions League και μετά στον πρώτο γύρο του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ…

Η μεγαλύτερη εκπροσώπηση σε Group/League Stage στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις ήταν το έξι στα έξι της περιόδου 2007-8. Τότε που ο Ολυμπιακός είχε απευθείας θέση σε όμιλο του Champions League και ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Αρης, Λάρισα και Πανιώνιος πέρασαν τον πρώτο γύρο και προκρίθηκαν σε όμιλο του Κυπέλλου UEFA! Με ελληνική εκπροσώπηση στους πέντε από τους οχτώ ομίλους των πέντε ομάδων!

Εκτοτε η καλύτερη ελληνική εκπροσώπηση είναι με τέσσερις ομάδες, κάτι που έχει επιτευχθεί μόλις τέσσερις φορές με τελευταία στην τρέχουσα ευρωπαϊκή σεζόν!