Αρκετή συζήτηση έχει σηκώσει η... επικίνδυνη ενέργεια του Μάτι Κας, στον τελικό της Φράιμπουργκ με την Άστον Βίλα, που εν τέλει τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα.

Με τον Mr Europa League στον πάγκο της, η Άστον Βίλα δύσκολα θα έχανε το τρόπαιο του φετινού θεσμού, κάτι που επιβεβαιώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (20/5) στην Κωνσταντινούπολη.

Οι Άγγλοι επιβλήθηκαν με 0-3 της Φράιμπουργκ και πανηγύρισαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους την κούπα της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης της UEFA, επιβεβαιώνοντας και τον τίτλο του φαβορί που είχαν... πάρει από την αρχή της σεζόν.

Μπορεί η ομάδα του Ουνάι Έμερι να επικράτησε εύκολα, όπως άλλωστε δείχνει και το τελικό σκορ, ωστόσο οι Γερμανοί έχουν σοβαρό λόγο να παραπονιούνται, και αυτός φυσικά αφορά το διαιτητικό σκέλος. Συγκεκριμένα, στο 21ο λεπτό, ο Μάτι Κας έβαλε πολύ επικίνδυνα το πόδι του σε διεκδικήση της μπάλας με τον Γιάνικ Χουτ, με τον ρέφερι Λετεσιέ να δείχνει την κίτρινη κάρτα.

Το μαρκάρισμα ήταν αρκετά σκληρό και οι άνθρωποι της Φράιμπουργκ ζήτησαν την αποβολή του Άγγλου μπακ, όμως μετά και από χρήση VAR το ενδεχόμενο αυτό αποκλείστηκε, αφού στα ριπλέι φάνηκε πως ο Κας βρήκε πρώτα την μπάλα και μετά το πόδι του αντιπάλου του.