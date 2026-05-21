Τελικός Europa League 2026: Το «δολοφονικό» μαρκάρισμα του Κας που τιμωρήθηκε με... κίτρινη (vid)
Με τον Mr Europa League στον πάγκο της, η Άστον Βίλα δύσκολα θα έχανε το τρόπαιο του φετινού θεσμού, κάτι που επιβεβαιώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (20/5) στην Κωνσταντινούπολη.
Οι Άγγλοι επιβλήθηκαν με 0-3 της Φράιμπουργκ και πανηγύρισαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους την κούπα της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης της UEFA, επιβεβαιώνοντας και τον τίτλο του φαβορί που είχαν... πάρει από την αρχή της σεζόν.
Μπορεί η ομάδα του Ουνάι Έμερι να επικράτησε εύκολα, όπως άλλωστε δείχνει και το τελικό σκορ, ωστόσο οι Γερμανοί έχουν σοβαρό λόγο να παραπονιούνται, και αυτός φυσικά αφορά το διαιτητικό σκέλος. Συγκεκριμένα, στο 21ο λεπτό, ο Μάτι Κας έβαλε πολύ επικίνδυνα το πόδι του σε διεκδικήση της μπάλας με τον Γιάνικ Χουτ, με τον ρέφερι Λετεσιέ να δείχνει την κίτρινη κάρτα.
Το μαρκάρισμα ήταν αρκετά σκληρό και οι άνθρωποι της Φράιμπουργκ ζήτησαν την αποβολή του Άγγλου μπακ, όμως μετά και από χρήση VAR το ενδεχόμενο αυτό αποκλείστηκε, αφού στα ριπλέι φάνηκε πως ο Κας βρήκε πρώτα την μπάλα και μετά το πόδι του αντιπάλου του.
How are people not seeing that Matty Cash got to the ball first before the contact.— Formular™ (@MrChelsealad02) May 20, 2026
Are you people expecting him to hang his leg up in the air after kicking the ball?
Yellow card is fair, red card would have been very harsh. pic.twitter.com/JwwaSkO1zq https://t.co/dywuUmgZxa
