Οπαδός της Άστον Βίλα τα... έβαλε με τον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση του Europa League.

Είχε ήδη στο ενεργητικό της το τρόπαιο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών από το 1982, χρονιά που κατέκτησε και το UEFA Super Cup, πλέον η Άστον Βίλα έχει προσθέσει στο παλμαρέ της και την κούπα του Europa League, μετά την επιβλητική τριάρα στη Φράιμπουργκ.

Τι λείπει; Ο τίτλος του Conference League, τον οποίον η ομάδα του Ουνάι Έμερι δεν κατάφερε να κατακτήσει το 2024, καθώς αποκλείστηκε στα ημιτελικά από τον Ολυμπιακό. Αυτό απασχόλησε οπαδό της Βίλα, ο οποίος δημοσίευσε μία φωτογραφία με τους τίτλους του Κυπέλλου Πρωταθλητριών και του Europa League, γράφοντας «τι υπέροχο δίδυμο», πριν προσθέσει, με χιουμοριστική διάθεση, «οι μπ@@@οι του Ολυμπιακού»!

Η δημοσίευση τράβηξε τα βλέμματα, προσελκύοντας μεταξύ άλλων και φίλους των Πειραιωτών, με άλλους να κάνουν καζούρα, άλλους να δίνουν συγχαρητήρια για τον θρίαμβο στην Κωνσταντινούπολη και άλλους να υπενθυμίζουν ότι περιμένουν από την ομάδα του Έμερι να πάρει την τέταρτη θέση στην Premier League προκειμένου να γλιτώσει έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League.