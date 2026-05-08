Σόμποσλαϊ: «Ο Σλοτ είναι ο προπονητής μας, κανείς δεν έχασε την πίστη του»

«Ασπίδα προστασίας» στον Άρνε Σλοτ ύψωσε ο Ντομινίκ Σόμποσλαϊ μιλώντας στην Daily Mail.

Ο Ούγγρος σταρ της Λίβερπουλ Ντομινίκ Σόμποσλαϊ υπερασπίστηκε τον προπονητή του Άρνε Σλοτ, την ώρα που ο Ολλανδός κόουτς δέχεται πιέσεις έπειτα από μια καταστροφική χρονιά για τους Reds.

Η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ παρόλο που ξόδεψε «πακτωλό εκατομμυρίων» διανύει μια απογοητευτική χρονιά, στην οποία έχει μείνει εκτός από όλους τους βασικούς της στόχους.

Ο Σλοτ είναι στα... σχοινιά και πολλά σενάρια κάνουν λόγο για απομάκρυνσή του από τον σύλλογο του λιμανιού μετά το πέρας της τρέχουσας σεζόν. Ο Σόμποσλαϊ έσπευσε να υποστηρίξει τον 47χρονο τεχνικό σε δηλώσεις του στη Daily Mail, με τον 25χρονο μεσοεπιθετικό να υπογραμμίζει πως δε θα πρέπει ο κόσμος να ξεχνά πως στην παρθενική του σεζόν ο Σλοτ κατέκτησε την Premier League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν τίθεται καθόλου θέμα. Είναι ο προπονητής μας. Και βρισκόμαστε στη δεύτερη σεζόν του. Στην πρώτη του σεζόν, μην ξεχνάτε, κερδίσαμε την Premier League. Οπότε κανείς δεν έχασε την πίστη του από την πλευρά μας. Οι φήμες έρχονται και παρέρχονται, αλλά απέδειξε ότι είναι ικανός να κερδίσει την Premier League και το αποδείξαμε ως ομάδα, ως επιτελείο, ως σύλλογος ότι είμαστε σε θέση να κερδίσουμε την Premier League», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ούγγρος διεθνής που δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028.