Ερυθρός Αστέρας: Πρόστιμο 95 χιλιάδων ευρώ από την UEFA για το κορεό με τον Άγιο Συμεών
Τον γύρο της Ευρώπης είχε κάνει το επιβλητικό κορεό με τον Άγιο Συμεών που είχαν ετοιμάσει οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα, οι οποίοι πρόκριναν την επιλογή μιας ατμόσφαιρας με θρησκευτικό χαρακτήρα για το ματς απέναντι στη Λιλ στα play-offs του Europa League.
Το κορεό ουσιαστικά λειτούργησε σαν μια αναπαράσταση εικονογραφίας του Αγίου Σιμεών, ο οποίος ήταν ο τελευταίος από τους τρεις αγίους της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας που έλαβε τον τίτλο του «Θεολόγου».
Παρόλα αυτά η κίνηση των οπαδών του Ερυθρού Αστέρα προκάλεσε την αντίδραση της UEFA, η οποία τιμώρησε τον σύλλογο με πρόστιμο ύψους 95.500 ευρώ. Τα 40.000 εξ αυτών μάλιστα αφορούσαν αποκλειστικά ένα πανό με μήνυμα «Είθε η πίστη να σας οδηγήσει στη νίκη» που συνόδευσε το κορεό.
Στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε, η UEFA απέδωσε τον λόγο της τιμωρίας ως «έκθεση ακατάλληλου μηνύματος για αθλητικό γεγονός, το οποίο υπονομεύει την φήμη και την ακεραιότητα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου».
🇷🇸 UEFA has fined Serbian football club FK Crvena Zvezda €40,000 over a large tifo displayed by fans during a Europa League match against LOSC Lille.— Visegrád 24 (@visegrad24) March 27, 2026
The tifo featured an Orthodox icon of Jesus Christ and a Serbian-language banner reading, “May our faith lead you to victory.”… pic.twitter.com/WbnB7jfhJd
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.