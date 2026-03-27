Πρόστιμο ύψους 95.500 ευρώ προς τον Ερυθρό Αστέρα επέφερε από την UEFA το επιβλητικό κορεό που είχε κοσμήσει το γήπεδο των Σέρβων με την εικονογραφία του Αγίου Συμεών.

Τον γύρο της Ευρώπης είχε κάνει το επιβλητικό κορεό με τον Άγιο Συμεών που είχαν ετοιμάσει οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα, οι οποίοι πρόκριναν την επιλογή μιας ατμόσφαιρας με θρησκευτικό χαρακτήρα για το ματς απέναντι στη Λιλ στα play-offs του Europa League.

Το κορεό ουσιαστικά λειτούργησε σαν μια αναπαράσταση εικονογραφίας του Αγίου Σιμεών, ο οποίος ήταν ο τελευταίος από τους τρεις αγίους της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας που έλαβε τον τίτλο του «Θεολόγου».

Παρόλα αυτά η κίνηση των οπαδών του Ερυθρού Αστέρα προκάλεσε την αντίδραση της UEFA, η οποία τιμώρησε τον σύλλογο με πρόστιμο ύψους 95.500 ευρώ. Τα 40.000 εξ αυτών μάλιστα αφορούσαν αποκλειστικά ένα πανό με μήνυμα «Είθε η πίστη να σας οδηγήσει στη νίκη» που συνόδευσε το κορεό.

Στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε, η UEFA απέδωσε τον λόγο της τιμωρίας ως «έκθεση ακατάλληλου μηνύματος για αθλητικό γεγονός, το οποίο υπονομεύει την φήμη και την ακεραιότητα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου».