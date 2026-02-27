Ενα επιβλητικό κορέο παρουσίασαν οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα στο ματς με τη Λιλ, με την εικόνα να κάνει τον γύρο της Ευρώπης.

Το «Ράικο Μίτιτς» ήταν κατάμεστο από 47000 φιλάθλους και... έβραζε για να σπρώξει τον Ερυθρό Αστέρα στην πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης κόντρα στη Λιλ. Με την είσοδο των παικτών στον αγωνιστικό χώρο, οι «Delije» φρόντισαν να παρουσιάσουν ένα επιβλητικό κορεό, το οποίο και έκανε τον γύρο της Ευρώπης. Ειδικότερα, ξεδίπλωσαν μια εντυπωσιακή χορογραφία με την εικόνα του Αγίου Συμεών του Μυροβλύτη, τιμώντας τη σημερινή εορτή, που αποτελεί κα τον προστάτη των φίλων του συλλόγου. Μάλιστα, κάτω από τη βόρεια εξέδρα αναρτήθηκε πανό με το μήνυμα: «Είθε η πίστη μας να σας οδηγήσει στη νίκη». Η ατμόσφαιρα ήταν καυτή καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τους Σέρβους να στηρίζουν την ομάδα τους για την παρουσία στους «16» του Europa League. Ωστόσο, η Λιλ κατάφερε με ένα γκολ στην παράταση να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.