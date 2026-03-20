Η «ονειρική» σεζόν της Λιόν που μετατράπηκε σε... εφιάλτη

Η «ονειρική» σεζόν που διένυε η Λιόν φέτος, σταμάτησε απότομα, μετά τα αρνητικά αποτελέσματα του τελευταίου μήνα.

Η φετινή εξαιρετική πορεία που διένυε η Λιόν μέχρι τις αρχές του νέου έτους «καταστράφηκε» μέσα σε τέσσερις εβδομάδες. Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της 15ης Φεβρουαρίου, η γαλλική ομάδα «έτρεχε» ένα σερί 13 νικών, βρισκόταν στην τρίτη θέση του γαλλικού πρωταθλήματος και μπορούσε να ονειρευτεί μια πορεία προς τον τελικό του Europa League, έχοντας τερματίσει μάλιστα στην πρώτη θέση της League Phase. Από το βράδυ της 19ης Μαρτίου όμως και μετά όλα αυτά έμειναν ένα άπιαστο όνειρο, καθώς η Λιόν ηττήθηκε από τη Θέλτα στο «Groupama Stadium» με 0-2 και «χαιρετήσε» από νωρίς την πορεία στην Ευρώπη.

Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο από το 19ο λεπτό, εξαιτίας της κόκκινης κάρτας του Μούσα Νιακατέ, δεν μπόρεσαν να ανταπαξέλθουν και «πληγώθηκαν» από τις εξαιρετικές αντεπιθέσεις των φιλοξενούμενων.

«Αν αμυνθούμε μόνο εναντίον της Θέλτα, τελειώσαμε», είχε δηλώσει ο Πάολο Φονσέκα πριν από την έναρξη των δύο αγώνων και κρίνοντας από τις εκφράσεις των παικτών του μετά το τελικό σφύριγμα, τα λόγια του Πορτογάλου προπονητή αποδείχθηκαν εν τέλει σωστά.

Εναντίον του συλλόγου από τη Γαλικία, ο νεαρός τεχνικός προσπάθησε τα πάντα, αλλά «το κλειδί του αγώνα ήταν η αποβολή του Μούσα Νιακατέ», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

«Η κόκκινη κάρτα ήρθε πολύ γρήγορα. Ήταν λοιπόν πολύ δύσκολο έργο, ειδικά δεδομένης και της ποιότητας που επέδειξε η Θέλτα. Στο πρώτο ημίχρονο, ήταν δύσκολο για εμάς να ελέγξουμε την κίνηση στους χώρους. Ακόμα και με μια πεντάδα πίσω στην άμυνα, ήταν δύσκολο να κερδίσουμε την μπάλα, αλλά για να είμαι ειλικρινής νομίζω ότι ο αντίπαλος μας δεν δημιούργησε πολλές ευκαιρίες».

Ενώ η Λιόν είχε θέσει ανοιχτά ως στόχο μια επιτυχημένη πορεία στο Europa League, τώρα θα πρέπει να αρκεστεί στην υπεράσπιση της 4ης θέσης στο γαλλικό πρωτάθλημα, η οποία οδηγεί στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Αλλά και αυτό, δεν θα είναι καθόλου εύκολο, καθώς ο γαλλικός σύλλογος δεν έχει κερδίσει ούτε έναν αγώνα στα τελευταία επτά παιχνίδια του. Δεν έχει τελειώσει ακόμα κάτι, όμως είναι αλήθεια πως, η κάποτε πολλά υποσχόμενη, σεζόν που διένυε η Λιόν μετατράπηκε απότομα σε εφιάλτη.