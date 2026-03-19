Στους «8» η τρομερή Θέλτα, πρόκριση με πεντάρα η Φράιμπουργκ

Η Θέλτα στους «8» του Europa League! Η ομάδα του Βίγκο μετά την ισοπαλία στην Ισπανία, πήρε σούπερ πρόκριση στη Γαλλία επικρατώντας 2-0 της Λιόν. Στα προημιτελικά της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει τη Φράιμπουργκ η οποία έκανε ό,τι ήθελε την Γκενκ του Καρέτσα (5-1).

Τι και αν η Λιόν τερμάτισε στην κορυφή της League Phase, το ταξίδι της στο Europa League ολοκληρώθηκε στη φάση των «16». Μπορεί να είχε αποσπάσει ισοπαλία στο Βίγκο, ωστόσο εντός γνώρισε το σοκ. Τα δύσκολα άρχισαν στο 19' όταν ο Νιακατέ αποβλήθηκε έπειτα από επικίνδυνο τάκλιν στον Ρουέδα. Το αριθμητικό μειονέκτημα επηρέασε σημαντικά την εξέλιξη του αγώνα, καθώς η Λιόν αναγκάστηκε να επικεντρωθεί περισσότερο στην άμυνα. Ωστόσο, στο 61ο λεπτό, ο Ρουέδα εκμεταλλεύτηκε μια καλά οργανωμένη επιθετική προσπάθεια και άνοιξε το σκορ για τη Θέλτα. Η Λιόν δεν μπόρεσε να βρει λύσεις και στις καθυστερήσεις ο Γιουτγκλά διαμόρφωσε το 2-0, σβήνοντας κάθε ελπίδα ανατροπής. Με εννέα ολοκλήρωσε η Λιόν λόγω αποβολής του Ταλιαφίκο.

Η Γκενκ είχε νικήσει 1-0 στο Βέλγιο, ωστόσο στη Γερμανία κατέρρευσε, με τη Φράιμπουργκ να επικρατεί 5-1 και να περνά εντυπωσιακά στην επόμενη φάση. Μόλις στο 19' ο Γκίντερ πέτυχε το 1-0, ενώ στο 25' ο Ματάνοβιτς σημείωσε το 2-0. Ο Καρέτσας είχε κέφια και στο 39' έβαλε την ομάδα του στο «κόλπο». Το τρομερό πλασέ του σταμάτησε στο δοκάρι, η μπάλα έφτασε στα πόδια του ξανά και με την 17η ασίστ στη σεζόν ο Σμετς πέτυχε το 2-1. Ωστόσο, οι Γερμανοί ήταν καταιγιστικοί στην επανάληψη. Στο 53' ο Γκρίφο πέτυχε το 3-1, ενώ ο Σουζούκι στο 57' σημείωσε το 4-1. Στο 79' ο Έγκεσταϊν διαμόρφωσε το 5-1.