Άγριο ξύλο μεταξύ οπαδών της Θέλτα και της Λιόν στο Βίγκο
Θέλτα και Λιόν συνθέτουν ένα από τα πιο αμφίρροπα ζευγάρια της φάσης των «16» του Europa League, ωστόσο τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καλά στο Βίγκο, με οπαδούς των δύο ομάδων να συγκρούονται μία μέρα πριν την αναμέτρηση.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, διακρίνονται χούλιγκανς των Γαλιθιάνων να επιτίθενται στους υποστηρικτές των Λιονέ με καδρόνια, με τοπικά ΜΜΕ να αναφέρουν ότι τρεις Γάλλοι κατέληξαν τραυματισμένοι, με δύο εξ αυτών να καταλήγουν στο νοσοκομείο.
Το περιστατικό καταγράφηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (11/3), όταν οι οπαδοί της ισπανικής ομάδας εντόπισαν εκείνους της Ολιμπίκ στο μπαρ Twenty Century Rock. Από πλευράς Θέλτα, υπήρξε ανακοίνωση μέσω της οποίας καταδικάστηκαν τα γεγονότα, ενώ οι Ισπανοί αναφέρουν πως οι αρχές έχουν προχωρήσει στην ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων.
Enfrentamientos entre Tropas De Breogan y Bad Gones en la noche previa, vaya tour europeo llevan los Vigueses!— 𝕳 (@hooltrasculture) March 12, 2026
11/03/26
Celta de Vigo - Olympique De Lyon pic.twitter.com/MQKEMs5m45
