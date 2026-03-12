Άγριο ξύλο μεταξύ οπαδών της Θέλτα και της Λιόν στο Βίγκο

Οπαδοί της Θέλτα και της Λιόν συνεπλάκησαν στο Βίγκο, με τρεις Γάλλους οπαδούς να τραυματίζονται.

Θέλτα και Λιόν συνθέτουν ένα από τα πιο αμφίρροπα ζευγάρια της φάσης των «16» του Europa League, ωστόσο τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καλά στο Βίγκο, με οπαδούς των δύο ομάδων να συγκρούονται μία μέρα πριν την αναμέτρηση.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, διακρίνονται χούλιγκανς των Γαλιθιάνων να επιτίθενται στους υποστηρικτές των Λιονέ με καδρόνια, με τοπικά ΜΜΕ να αναφέρουν ότι τρεις Γάλλοι κατέληξαν τραυματισμένοι, με δύο εξ αυτών να καταλήγουν στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό καταγράφηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (11/3), όταν οι οπαδοί της ισπανικής ομάδας εντόπισαν εκείνους της Ολιμπίκ στο μπαρ Twenty Century Rock. Από πλευράς Θέλτα, υπήρξε ανακοίνωση μέσω της οποίας καταδικάστηκαν τα γεγονότα, ενώ οι Ισπανοί αναφέρουν πως οι αρχές έχουν προχωρήσει στην ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων.