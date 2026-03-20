Europa League: Τα ζευγάρια των προημιτελικών και οι ημερομηνίες

Δείτε τα ζευγάρια που θα αναμετρηθούν στη φάση των «8» του Europa League και τις ημερομηνίες των αγώνων.

Η φάση των «16» του Europa League έφτασε στο τέλος της με τις Θέλτα, Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα, Μπολόνια/Ρόμα, Πόρτο, Ρεάλ Μπέτις, και Νότιγχαμ Φόρεστ να παίρνουν το πολυπόθητο εισιτήριο για την επόμενη φάση. Οι ομάδες που πέρασαν θα βρεθούν αντιμέτωπες στις 9 και 16 Απριλίου αντίστοιχα.



Αναλύτικά τα ζευγάρια που προέκυψαν

Ρεάλ Μπέτις -Μπράγκα

Φράιμπουργκ -Θέλτα

Νότιγχαμ Φόρεστ- Πόρτο

Μπολόνια/Ρόμα-Άστον Βίλα