Europa League: Τα ζευγάρια των προημιτελικών και οι ημερομηνίες
Η φάση των «16» του Europa League έφτασε στο τέλος της με τις Θέλτα, Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα, Μπολόνια/Ρόμα, Πόρτο, Ρεάλ Μπέτις, και Νότιγχαμ Φόρεστ να παίρνουν το πολυπόθητο εισιτήριο για την επόμενη φάση. Οι ομάδες που πέρασαν θα βρεθούν αντιμέτωπες στις 9 και 16 Απριλίου αντίστοιχα.
Αναλύτικά τα ζευγάρια που προέκυψαν
- Ρεάλ Μπέτις -Μπράγκα
- Φράιμπουργκ -Θέλτα
- Νότιγχαμ Φόρεστ- Πόρτο
- Μπολόνια/Ρόμα-Άστον Βίλα
Ο νικητής του Ρεάλ Μπέτις- Μπράγκα θα τεθεί αντιμέτωπος στα ημιτελικά με τον αντίστοιχο του Φράιμπουργκ- Θέλτα και ο νικητής του Νότιγχαμ Φόρεστ- Πόρτο θα βρεθεί απέναντι με την ομάδα που θα περάσει απο το Μπολόνια- Άστον Βίλα.
