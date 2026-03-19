Μπέτις - Παναθηναϊκός: Σουτάρα του Άμραμπατ για το 2-0, μέτρησε μετά από VAR Check
Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ένα εξαιρετικό σουτ του Άμραμπατ που ίσως βρήκε και στον Μπακασέτα για να έρθει το 2-0.
Στο 45+ ο Άμραμπατ βρήκε δίχτυα για το 2-0 στο Μπέτις - Παναθηναϊκός μετά από σουτ του από μακριά και ενώ η μπάλα ενδεχομένως βρήκε και πάνω στον Μπακασέτα. Το γκολ αυτό βρήκε τον Λαφόν σε λανθασμένη θέση και ενώ η φάση τσεκαρίστηκε για πιθανότητα οφσάιντ για να μετρήσει το γκολ έπειτα από VAR Check.
