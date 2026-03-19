Μπέτις - Παναθηναϊκός: Η εμφάνιση του τριφυλλιού στο «La Cartuja»
Ο Παναθηναϊκός με ένα ωραίο εικαστικό έκανε γνωστό ποια φανέλα θα φορέσει στη μάχη με τη Μπέτις για τη φάση των «16» του Europa League.
Έτσι, στο «La Cartuja» οι ποδοσφαιριστές του Ράφα Μπενίτεθ θ' αγωνιστούν με τη λευκή εμφάνιση. «Κυριαρχώντας πάνω από την πόλη», είναι το μήνυμα του Παναθηναϊκού για το αποψινό σπουδαίο ματς. Όλοι φυσικά ελπίζουν να ζήσει μία ιστορική βραδιά ο σύλλογος και να γευτούν μία χαρά τα εκατομμύρια των οπαδών του.
Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού
Looming over the city ☘️#Panathinaikos #PAOFC #UEL #BETPAO pic.twitter.com/C5SxQFDueo— Panathinaikos F.C. (@paofc_) March 19, 2026
