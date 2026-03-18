Η εμπειρία της Μπράγκα έκανε τη διαφορά, με τους Πορτογάλους να συντρίβουν με 4-0 τη Φερεντσβάρος εντός έδρας, ανατρέποντας με ευκολία το κατά τους 2-0 στον πρώτο αγώνα και παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά του Europa League. Εκεί όπου περιμένει είτε τον Παναθηναϊκό, είτε την Μπέτις...

Οι γηπεδούχοι χρειάζονταν ένα γρήγορο γκολ και το βρήκαν, με τον Όρτα να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα εξ επαφής μετά το γύρισμα του Σάλασαρ στο ενδέκατο μόλις λεπτό. Στο 15' δε, ήρθε και η ισοφάριση του σκορ του πρώτου ματς, με τον Γκρίλιτς να νικά τον αντίπαλο τερματοφύλακα με δυνατό σουτ μετά από κακή απομάκρυνση των αντίπαλων αμυντικών και να ρίχνει στα σκοινιά τους Ούγγρους από το πρώτο τέταρτο!

Η Φράντι δεν μπορούσε να συνέλθει και οι Πορτογάλοι είχαν πάρει φωτιά, με αποτέλεσμα να φτάσουν και σε σκορ πρόκρισης πριν το ημίχρονο. Σκόρερ αυτή τη φορά ο Μαρτίνεθ, που τελείωσε ιδανικά τη φάση μετά την πάσα του Βίκτορ και έκανε το 3-0 μόλις στο 34'! Το ματς είχε πάρει πια τον δρόμο του και συνεχίστηκε στο ίδιο μοτίβο, με τον Όρτα να σκοράρει ξανά με καταπληκτικό σουτ στο 53' και να επιτρέπει στην Μπράγκα να είναι πιο άνετη. Από εκεί και πέρα, υπήρξαν κάποιες λίγες αξιόλογες φάσεις για τη Φερεντσβάρος αλλά μείωση του σκορ δεν ήρθε, με την ομάδα του Κάρλο Βισένς να παίρνει μια άνετη πρόκριση.