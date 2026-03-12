Τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπέτις.

Ο Παναθηναϊκός πήρε τεράστια νίκη στο ΟΑΚΑ με 1-0 επί της Μπέτις κι έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League.

Οι πράσινοι τακτικά ήταν εξαιρετικοί, αμυντικά δεν κινδύνευσαν ιδιαίτερα κι αναζητούσαν μία επίθεση για να πάρουν το ματς. Στο 59', όμως, έμειναν με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ζαρουρί με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, δεν το έβαλε κάτω και στο 84' έγινε η φάση που έκρινε το ματς. Ο Κάρολ Σφιντέρσκι από μεγάλη μπαλιά του Καλάμπρια έφυγε την πλάτη της άμυνας της Μπέτις, εκτέλεσε κι ο Λόπεθ απέκρουσε. Ο Άγγλος διαιτητής Τζάρεντ Ζίλετ, ωστόσο, κάλεσε τον Πολωνό Σιμόν Μαρτσίνιακ να δει τη φάση, για μαρκάρισμα του Γιορέντσε τον επιθετικό του Παναθηναϊκού.

Ο Μαρτσίνιακ έδειξε την άσπρη βούλα κι απέβαλε μάλιστα τον Γιορέντε με αποτέλεσμα και οι Ισπανοί να μείνουν με δέκα παίκτες. Ο Ταμπόρδα ανέλαβε την εκτέλεση κι έστειλε τη μπάλα στο κέντρο της εστίας για το 1-0, προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στην εξέδρα!

Τα highlights του αγώνα