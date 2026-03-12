Παναθηναϊκός: Πότε θα γίνει η ρεβάνς με την Μπέτις
Ο Παναθηναϊκός παίζοντας και με 10 παίκτες από το 59' λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη του Ζαρουρί, κατάφερε όχι μόνο να μην χάσει από την Μπέτις αλλά να επικρατήσει με 1-0 με πέναλτι του Ταμπόρδα στο 88' και να αποκτήσει πλεονέκτημα στην μάχη της πρόκρισης στα προημιτελικά του Europa League. Ένα πέναλτι που κέρδισε ο Σφιντέρσκι.
Οι «πράσινοι» θα πάνε την επόμενη Πέμπτη 19/3 στην Σεβίλλη και συγκεκριμένα στο «La Cartuja de Sevilla» με στόχο να μην χάσουν και να καταφέρουν έτσι να μην χάσουν και να πάρουν έτσι την τεράστια πρόκριση. Ένα παιχνίδι που θα αρχίσει στις 22:00.
