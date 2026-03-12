Οι δύο επιλογές που σκέφτεται για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού ο Ράφα Μπενίτεθ και ο παίκτης που έχει αποφασίσει να... χρίσει ως τρίτο στόπερ.

Ο Παναθηναϊκός φοράει απόψε (19:45-Cosmote Sport 3-live από Gazzetta) τα... καλά του για να αντιμετωπίσει τη Μπέτις στο ΟΑΚΑ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τους «16» του Europa League με στόχο να καταφέρει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τον βοηθήσει να πάει με καλές πιθανότητες στη ρεβάνς της Ανδαλουσίας.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Πέδρο Τσιριβέγια να βγάζει την Τετάρτη (11/03) για πρώτη φορά ολόκληρη προπόνηση μετά τον τραυματισμό του στον εκτός έδρας αγώνα του πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο πριν ενάμιση μήνα και τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για το αποψινό κρίσιμο παιχνίδι, οπού υπάρχει πιθανότητα να τον δούμε ίσως για λίγα λεπτά στο τέλος σαν αλλαγή, αλλά μέχρι εκεί.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει να διαχειριστεί αρκετές απουσίες για άλλο ένα παιχνίδι. Οι Μπακασέτας, Τουμπά και Ερνάντεθ είναι τιμωρημένοι, οι Ντέσερς, Κώτσιρας και Πάλμερ-Μπράουν είναι τραυματίες ενώ οι Τσάβες, Γεντβάι, Σισοκό, Κοντούρης, Παντελίδης, Βιλένα και Μπόκος είναι εκτός λίστας.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Βύντρα.

Η μεγάλη απόφαση του Μπενίτεθ για τη διάταξη και ο τρίτος στόπερ

Το γεγονός πως ο Ράφα Μπενίτεθ έχει απόψε μόλις δύο διαθέσιμους στόπερ για το αποψινό παιχνίδι, τους Κάτρης και Ίνγκασον, αφού ο Τουμπά είναι τιμωρημένος, ο Γεντβάι εκτός λίστας και ο Πάλμερ-Μπράουν είναι τραυματίας. Ακόμη και ο Ερνάντεθ, που χρησιμοποιείται εκεί, παρ' ότι η βασική θέση του είναι αριστερός μπακ, είναι κι εκείνος τιμωρημένος, μετά την κόκκινη που είχε δει στην παράταση στη Πλζεν.

Αυτό το πρόβλημα έχει βάλει σε σκέψεις τον Μαδριλένο προπονητή ως προς το αν θα πρέπει να διατηρήσει την τριάδα στην άμυνα «βαφτίζοντας» κάποιον σαν τρίτο στόπερ, ώστε να διατηρήσει τη διάταξη που χρησιμοποιεί η ομάδα εδώ και αρκετό καιρό ή να το γυρίσει σε τετράδα μόνο για απόψε.

Όπως παραδέχθηκε και χθες στη συνέντευξη Τύπου, τα έχει δοκιμάσει και τα δύο στην προπόνηση και μένει έτσι να δούμε τι θα αποφασίσει. Πάμε, λοιπόν, να δούμε ποια θα είναι η πιθανή σύνθεση του Παναθηναϊκού και στις δύο περιπτώσεις.

Ας ξεκινήσουμε από την επιλογή του 3-4-2-1, η οποία αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες. Ο Λαφόν θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Μπροστά του ο Ίνγκασον θα είναι κεντρικός στόπερ, δεξιά ο Κάτρης και αριστερά εκείνος που θα «βαφτιστεί» ως κεντρικός αμυντικός για τις ανάγκες του αγώνα θα είναι ο Καλάμπρια.

Στο σενάριο αυτό ως δεξιός φουλ μπακ θα αγωνιστεί ο Ζαρουρί, όπως συνέβη στον εντός έδρας αγώνα με τον ΟΦΗ στο πρωτάθλημα, όταν τραυματίστηκε ο Ίνγκασον. Φυσικά ελπίδες για τη θέση έχει και ο Πελίστρι. Στο αριστερό άκρο θα είναι ο Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή οι Τσέριν και Ρενάτο έχουν το προβάδισμα, με τον Σιώπη, που επέστρεψε, να διεκδικεί κι αυτός μία θέση, κυρίως εκείνη του Σλοβένου. Μπροστά τους οι Ταμπόρδα και Αντίνο φαίνεται να συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες ενώ στην κορυφή θα είναι ο Τεττέη.

Στην δεύτερη επιλογή του 4-3-3, τα πράγματα θα έχουν ως εξής: Ο Λαφόν θα κάτσει κάτω από την εστία. Το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας θα αποτελείται από τους Ίνγκασον και Κάτρη ενώ στα δύο άκρα θα παίξουν οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.

Στη δυάδα της μεσαίας γραμμής θα είναι οι Τσέριν και Ρενάτο, με τον Σιώπη να διεκδικεί ενώ μπροστά τους οι Ταμπόρδα, Πελίστρι, Ζαρουρί και Αντίνο θα διεκδικήσουν τις δύο αυτές θέσεις, με τον πρώτο και τον τρίτο να έχουν προβάδισμα. Στην κορυφή θα είναι ο Τεττέη.