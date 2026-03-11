Με Τσιριβέγια και Βύντρα η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη Μπέτις

Ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα με τη Μπέτις συμπεριλαμβάνοντας σε κείνη τον Πέδρο Τσιριβέγια για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τη Μπέτις την Πέμπτη (12/03-19:45), τον πρώτο μεταξύ τους για τους «16» του Europa League, ο οποίος θα γίνει στο ΟΑΚΑ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Πέδρο Τσιριβέγια να βγάζει για πρώτη φορά ολόκληρο το πρόγραμμα από τότε που τραυματίστηκε στον εκτός έδρας αγώνα του πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο και αποφάσισε να τον συμπεριλάβει κανονικά στην αποστολή για το παιχνίδι με τους Ανδαλουσιάνους. Ωστόσο δύσκολα θα δούμε τον Ισπανό αμυντικό μέσο να χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο ματς κι αν αυτό συμβεί δεν θα είναι παρα για λίγα αγωνιστικά λεπτά ως αλλαγή.

Στην αποστολή των «πρασίνων» συμπεριλήφθηκε για δεύτερη φορά μετά το ματς με την Ρόμα και ο νεαρός Άγγελος Βύντρα, γιος του πρώην ποδοσφαιριστή του «τριφυλλιού», Λουκά, αφού δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος στόπερ, πέραν των Ίνγκασον και Κάτρη.

Συνολικά ο Ισπανός τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του 13 ποδοσφαιριστές. Θα απουσιάσουν οι τραυματίες Ντέσερς, Κώτσιρας και Πάλμερ-Μπράουν, οι τιμωρημένοι Τουμπά, Μπακασέτας και Ερνάντεθ, αλλά και οι Τσάβες, Γεντβάι, Σισοκό, Κοντούρης, Παντελίδης, Βιλένα και Μπόκος, που είναι εκτός λίστας.

Στο σημερινό πρόγραμμα οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησε παιχνίδι και στο τέλος έγινε εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντέσερς, Κώτσιρας, ενώ θεραπεία έκανε ο Πάλμερ – Μπράουν.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη Μπέτις

Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Βύντρα.