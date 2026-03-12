Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αποψινής (12/3) μάχης των «πρασίνων» με την ισπανική ομάδα.

Η μεγάλη ώρα έφτασε για τον Παναθηναϊκό, καθώς απόψε (12/3) επιστρέφει στις ευρωπαϊκές βραδιές, και αγωνίζεται για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια σε φάση των «16».

Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ υποδέχεται την Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ για το Europa League, με στόχο φυσικά ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς στην Ανδαλουσία.

Η σέντρα του αγώνα έχει οριστεί για τις 19:45 και η μετάδοση θα γίνει από τον ΑΝΤ1, αλλά και το Cosmote Sport 3.