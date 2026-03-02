«Ροντέο» η Μπέτις πριν από τα ματς με τον Παναθηναϊκό

Αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις της Μπέτις πριν από τους αγώνες με τον Παναθηναϊκού.

Ο τσακωμός του Άντονι με τους οπαδούς της Μπέτις μετά το γκολ που σημείωσε στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας, στο οποίο εκείνη βρέθηκε να προηγείται με 2-0 στο πρώτο μέρος της Σεβίλλης, αλλά τελικά ισοφαρίστηκε σε 2-2 κι έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια της, δεν ήταν το μοναδικό απότοκο αυτής της κακής βραδιάς.

Σύμφωνα με το ισπανικό μέσο «El Chringuito», οπαδοί επισκέφθηκαν την οικία του προπονητή της ομάδας, Μανουέλ Πελεγκρίνι μετά το παιχνίδι κι έγραψαν συνθήματα στους τοίχους, με την οικογένειά του που βρισκόταν μέσα να καλεί την αστυνομία, η οποία ακόμα δεν έχει διαπιστώσει αν επρόκειτο για οπαδούς της Μπέτις ή της Σεβίλλη.

Το ίδιο μέσο ανέφερε πως ξέσπασαν βίαια επεισόδια έξω από το γήπεδο της Μπέτις. Ένας από τους πρωταγωνιστές σ' αυτά μάλιστα φάνηκε να κρατάει κάτι που έμοιαζεμε μαχαίρι και απειλούσε με αυτό τους υπολοίπους.

Does anyone know the reason for the fight that broke out between Betis fans today? pic.twitter.com/VxLO9NvDYw — flippo44 (@flippo_44) March 1, 2026

Η συμπλοκή αυτή στο στάδιο ξεκίνησαν έπειτα από τον τσακωμό κάποιων οπαδών αρχικά με τον Άντονι κι έπειτα μεταξύ τους.