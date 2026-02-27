Η Μπέτις δεν θα υποδεχθεί στο «σπίτι» της τον Παναθηναϊκό, αλλά θα χρησιμοποιήσει το «Στάδιο δε Λα Καρτούχα» για τους «16» του Europa League.

Η κλήρωση των «16» του Europa League έφερε τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις, ωστόσο η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ δεν θα φιλοξενηθεί στην παραδοσιακή έδρα των Ανδαλουσιάνων.

Το εμβληματικό «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» παραμένει κλειστό λόγω των εκτεταμένων έργων ανακατασκευής που γίνονται, επομένως οι Ισπανοί έχουν αναγκαστεί να μετακομίσουν προσωρινά εκτός της φυσικης τους έδρας.

Το ραντεβού ανάμεσα στις δύο ομάδες δόθηκε στο επιβλητικό «Στάδιο δε Λα Καρτούχα», ένα στάδιο πολλαπλών χρήσεων που δεσπόζει στη Σεβίλλη από το 1999.

Παρότι δεν αποτελεί τη φυσική έδρα καμίας εκ των δύο μεγάλων ομάδων της πόλης, πρόκειται για ένα ιστορικό γήπεδο που έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν από Παγκόσμια Πρωταθλήματα στίβου μέχρι τον αξέχαστο τελικό του Κυπέλλου UEFA το 2003.

Με χωρητικότητα που αγγίζει τις 58.000 θέσεις, το συγκεκριμένο γήπεδο αποτελεί το έκτο μεγαλύτερο στην Ισπανία. Εκτός από τις διάφορες αθλητικές διοργανώσεις που έχουν λάβει χώρα εκεί, συχνά χρησιμοποιούνταν και για τους αγώνες της εθνικής Ισπανίας.