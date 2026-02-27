Οι ημερομηνίες των αγώνων του Παναθηναϊκού με τη Μπέτις για τους «16» του Europa League

Δείτε την ημερομηνία των αγώνων του Παναθηναϊκού με τη Μπέτις για τους «16» του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε επάξια χθες (26/02) τη Βικτόρια Πλζεν και προκρίθηκε στη φάση των «16» του Europa League και τώρα γνωρίζει τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση.

Πιο συγκεκριμένα οι πράσινοι θα βρεθούν αντιμέτωποι σε διπλούς αγώνες με τη Μπέτις με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο πρώτος αγώνας λοιπόν, που μπορεί να διεξαχθεί στη «Λεωφόρο» και όχι στο ΟΑΚΑ, είναι προγραμματισμένος για τις 12/13 Μαρτίου, ενώ ο επαναληπτικός θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία μία εβδομάδα αργότερα στις 19/20 Μαρτίου.