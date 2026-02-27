Δείτε τις ώρες και το κανάλι μετάδοσης των κληρώσεων Παναθηναϊκού και ΑΕΚ σε Europa και Conference League αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε στην Τσεχία, καθώς μετά το 2-2 του ΟΑΚΑ και το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση, πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης για τους «16», επικρατώντας της Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι με 4-3.

Οι «πράσινοι» συνεχίζουν στο Europa League ως ο μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας, καθώς ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Θέλτα με συνολικό σκορ 3-1.

Έτσι, θα μάθουν τον αντίπαλό τους στον επόμενο γύρο στην κλήρωση που θα γίνει στις 14:00 (Cosmote Sport 1), ο οποίος θα είναι είτε η Ρεάλ Μπέτις είτε η Μίντιλαντ.

Μια ώρα μετά, στις 15:00 (επίσης Cosmote Sport 1) η ΑΕΚ που βρέθηκε απευθείας στους «16» του Conference League μέσω του τερματισμού της στην πρώτη οκτάδα της League Phase, θα μάθει και αυτή ποια εκ των Τσέλιε ή Άλκμααρ θα βρει μπροστά της, με φόντο τα προημιτελικά του θεσμού.