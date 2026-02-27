Λουτσέσκου στα αποδυτήρια: «Μόνο περηφάνια για αυτή την ομάδα»

Μετά το παιχνίδι με την Θέλτα όπου ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 1-0 και έμεινε εκτός συνέχεια Europa League ο Ραζβάν Λουτσέσκου μιλώντας στους παίκτες στα αποδυτήρια ανέφερε πως είναι περήφανος για την ομάδα.

Ο ΠΑΟΚ παίζοντας με πολλές απουσίες κατάφερε να σταθεί πολύ καλά απέναντι στην Θέλτα στην Ισπανία, αλλά γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 έμεινε εκτός συνέχεια στο Europa League. Ο τεχνικός της ομάδας, Ραζβάν Λουτσέσκου μιλώντας στους παίκτες του στα αποδυτήρια δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την προσπάθεια.

Αρχικά ο Ρουμάνος προπονητής ανέφερε: «Παίξαμε με μεγάλες ομάδες, από τη Γαλλία, την Ισπανία, κάναμε μεγάλα παιχνίδια και μόνο περηφάνια υπάρχει για αυτή την ομάδα».

Στην συνέχεια ο Λουτσέσκου στάθηκε στο μέλλον δίνοντας και το σύνθημα για την επόμενη ημέρα των «ασπρόμαυρων»: «Πλέον σκεφτόμαστε το πρωτάθλημα, έχουμε και τον τελικό του κυπέλλου, και συνεχίζουμε...»