Οι δηλώσεις του εκτελεστή του τελευταίου πέναλτι στην πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Βικτόρια Πλζεν, Μίλος Πάντοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός για ακόμα μια φορά βγήκε νικητής στη διαδικασία των πέναλτι, αυτή τη φορά στην έδρα της Βικτόρια Πλζεν, με αποτέλεσμα να προκριθεί στους «16» του Europa League. Ο τελευταίος εκτελεστής του Τριφυλλιού ήταν ο Μίλος Πάντοβιτς, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στη θέση του σκόρερ των τριών γκολ των Πράσινων στο ζευγάρι, Ανδρέα Τεττέη και ανέλαβε το «χρυσό» πέναλτι.

Ο Σέρβος φορ μίλησε στην Cosmote TV τόσο για την εκτέλεση του, όσο και για την πρόκριση της ομάδας του στην επόμενη φάση των νοκ άουτ.

Οι δηλώσεις του Μίλος Πάντοβιτς

«Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την στιγμή κοιτάζεις να είσαι ήρεμος και ψύχραιμος. και να κάνεις τη δουλειά ψυχρά. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό που έκανα, ήταν να πάρω τη μπάλα, να σουτάρω και να κάνω σωστά τη δουλειά.

Η ομάδα πέτυχε, είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα, κάναμε μια απίστευτη προσπάθεια στη διάρκεια όλου του αγώνα, και από εκεί και πέρα ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Η χαρά μου είναι πολύ μεγάλη αλλά είναι κάτι που πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας γιατί έχουμε έναν άλλο πολύ σημαντικό αγώνα σε τρεις ημέρες.

Αυτή η πρόκριση σημαίνει πολλά. Αισθανόμαστε υπερήφανοι, θέλαμε να δώσουμε χαρά και στους φιλάθλους μας, είδατε πόσοι ήρθαν εδώ στη Τσεχία για τον αγώνα».