Η Νότιγχαμ άντεξε την πίεση της Φενέρ και παρά την ήττα με 2-1 προκρίθηκε στους «16» του Europa League. Σφράγισε εισιτήριο και η Μπολόνια, στην παράταση η Γκενκ!

Η Νότιγχαμ στους «16» της διοργάνωσης! Η Φόρεστ με προίκα το 3-0 της Τουρκίας κατάφερε να αντέξει την πίεση των Τούρκων και παρά την εντός έδρας ήττα με 2-1 βρέθηκε στην επόμενη φάση. Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά, ωστόσο η Φενέρ είχε την ουσία και στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Ακτούρκογλου στο 22ο λεπτό. Οι Τούρκοι προσπάθησαν να εκμεταλλευθούν το μομέντουμ, πίεσαν και στο 48ο λεπτό ήρθε το δεύτερο γκολ. Σκόρερ ξανά ο Ακτούρκογλου, αυτή τη φορά από την άσπρη βούλα. Η Νότιγχαμ έσφιξε την άμυνά της, πήρε μέτρα και στο 68ο λεπτό από ασίστ του Άινα ο Χάντσον - Οντόι με υπέροχο πλασέ διαμόρφωσε το 2-1 και έστειλε την ομάδα του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Μπολόνια - Μπραν 1-0

Η Μπολόνια πήρε τη νίκη και στον επαναληπτικό με την Μπραν, επικράτησε 1-0 (2-0 συνολικό σκορ) και βρέθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Οι Ιταλοί αν και εντυπωσίασαν, είχαν την ουσία και σφράγισαν την επιτυχία. Οι Νορβηγοί μπήκαν δυνατά, έβαλαν δύσκολα στους Ροσομπλού, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα. Μάλιστα, τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα στο 37ο λεπτό όταν και αποβλήθηκε ο Σόρενσεν. Η Μπολόνια πήρε τον έλεγχο, πίεσε και στο 56' ο Ζοάο Μάριο κατάφερε να σκοράρει και να διαμορφώσει το 1-0.

Γκενκ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 3-3 παρ. (1-3 κ.α.)

Η Γκενκ, χωρίς τον Καρέτσα που ήταν εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού, αν και αγχώθηκε, κατάφερε τελικά να πάρει την πρόκριση στην παράταση κόντρα στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Οι Βέλγοι με το 3-3 και σε συνδυασμό με το σκορ του πρώτου αγώνα (3-1) πήραν το εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυναμικά στο ματς και στο 45'+2 άνοιξαν το σκορ με τον Μπακράρ. Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 51' με τον Σορ. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Στοΐκοβιτς με δύο τέρματα, στο 57' με εκτέλεση πέναλτι και στο 75' έγραψε το 3-1 και ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα, με το ματς να οδηγείται στην παράταση. Εκεί οι Βέλγοι μπήκαν φουριόζοι. Στο 101' ο Βίνλοφ σημείωσε αυτογκόλ, με τους Βέλγους να μειώνουν με αυτόν τον τρόπο και σε 3-2 και να αγκαλιάζουν την πρόκριση. Τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα για τους Κροάτες, αφού στο 103' ο Στοΐκοβιτς αποβλήθηκε με κόκκινη. Στο 114' Χέιμανς έφερε το ματς στα ίσα (3-3) και έστειλε την ομάδα του στην επόμενη φάση.