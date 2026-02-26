Βιτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Κακή εκτίμηση Λαφόν και από το κόρνερ οι Τσέχοι ισοφάρισαν
Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν είναι στο 62' όταν ο Λάντρα έκανε το σουτ με τον Λαφόν να κάνει λάθος εκτίμηση διώχνοντας την μπάλα σε κόρνερ, ενώ φαινόταν να βγαίνει άουτ. Ένα κόρνερ που ήταν μοιραίο για τους «πράσινους» καθώς ο Σπάτσιλ με κεφαλιά έκανε το 1-1 για τους γηπεδούχους.
Ένα γκολ που ισοφάρισε όχι μόνο τον συγκεκριμένο αγώνα, αλλά και συνολικά την σειρά, καθώς θυμίζουμε πως η πρώτη αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ είχε λήξει με 2-2. Ένα γκολ για το οποίο οι «πράσινοι» διαμαρτυρήθηκαν για επιθετικό φάουλ χωρίς όμως να δίνεται κάτι και να μένει έτσι το 1-1.
