Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του σημερινού (20/9) εκτός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα.

Με στόχο να συνεχίσει το απόλυτο και να... κλείσει αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος στην κορυφή της Superleague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (20/9, Live από το Gazzetta) εκτός έδρας την Καλαμάτα.

Το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ είναι η μοναδική ομάδα με 4 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές και θα ψάξει το 5/5 κόντρα στην πάντα επικίνδυνη ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.