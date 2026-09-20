Καλαμάτα - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα
Με στόχο να συνεχίσει το απόλυτο και να... κλείσει αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος στην κορυφή της Superleague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (20/9, Live από το Gazzetta) εκτός έδρας την Καλαμάτα.
Το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ είναι η μοναδική ομάδα με 4 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές και θα ψάξει το 5/5 κόντρα στην πάντα επικίνδυνη ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα.
Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
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