Η ώρα και τα κανάλια μετάδοσης του επαναληπτικού της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ένα πολύ δύσκολο έργο έχει μπροστά του απόψε (26/2) ο ΠΑΟΚ, προκειμένου να κατορθώσει να πάρει το εισιτήριο για τους «16» του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» φιλοξενείται από την Θέλτα στο κατάμεστο «Μπαλαϊδος» και καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του 1-2 του πρώτου αγώνα, για να πάει σε εκείνον η πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η σέντρα της αναμέτρησης έχει προγραμματιστεί για τις 22:00 και το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του Cosmote Sport 4 και του ANT1.