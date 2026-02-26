Το σχέδιο του Ράφα Μπενίτεθ για την πρόκριση κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν

Ο Ράφα Μπενίτεθ που εμμένει στην τριάδα παρά τις απουσίες και οι επιλογές που αναμένεται να κάνει σε πρόσωπα. Αποστολή στο Πίλσεν: Σωτήρης Μυκονίου

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Βικτόρια Πλζεν στην «Doosan Arena» στη ρεβάνς μεταξύ των δύο ομάδων για την ενδιάμεση νοκ άουτ φάση του Europa League.

Οι «πράσινοι» θέλουν να πάρουν τη νίκη και συνάμα την πρόκριση στην επόμενη φάση συνεχίζοντας στον μοναδικό θεσμό που έχουν αποδεκτά αποτελέσματα τη φετινή σεζόν.

Ο Ράφα Μπενίτεθ να είδε τους Τουμπά και Πελίστρι να τίθενται ξανά στη διάθεσή του, με τον πρώτο να ξεπερνάει το πρόβλημα που είχε και τον δεύτερο να βγάζει την Τρίτη (24/02) όλο το πρόγραμμα για πρώτη φορά μετά τον μυϊκό τραυματισμό που είχε υποστεί στον εκτός έδρας αγώνα του πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο.

Ωστόσο δεν συνέβη το ίδιο και με τον Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος, όπως έγινε γνωστό από τις εξετάσεις που έκανε, στάθηκε και πάλι άτυχος έχοντας ένα οστικό οίδημα στο τρίτο μετατάρσιο του δεξιού του ποδιού, το οποίο θα τον αναγκάσει να απουσιασεί για περίπου ενάμιση μήνα.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τεττέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

☘️ Το σχόλιο του απεστάλμένου του Gazzetta στην Τσεχία, Σωτήρη Μυκονίου, για το αυριανό κρίσιμο ματς του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν.



🇨🇿 Αποστολή στην Τσεχία: @soteraras

#paofc pic.twitter.com/yIIAKPgjEz — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 25, 2026

Τριάδα με Κάτρη βασικό, το δίδυμο στο κέντρο και ο Ρενάτο

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν φαίνεται πιθανό να αλλάξει τον σχηματισμό με την τριάδα, παρ' ότι για δεύτερο σερί ματς θα έχει δύο απουσίες στις θέσεις των στόπερ, μιας κι αυτή τη φορά απουσιάζουν ο τραυματίας Πάλμερ, που θα κάνει καιρό να επσιτρέψει και ο Γεντβάι, που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Ο Ισπανός τεχνικός θα επιμείνει σ' αυτό το 3-4-2-1, που έχει εδραιωθεί στα πέντε τελευταία παιχνίδια και το οποίο του έχει πάει καλά, ειδικά στα ευρωπαϊκά ματς.

Κάτω από την εστία θα βρεθεί ο Λαφόν έχοντας μπροστά του στην τριάδα της άμυνας, τον Ίνγκασον, που θα βρίσκεται κεντρικά, τον Κάτρη, που θα πάρει θέση στα δεξιά και τον Τουμπά στα αριστερά. Σαν επιλογή, αν πάει κάτι στραβά από τον πάγκο θα υπάρχει ο Ερνάντεθ, που χρησιμοποιήθηκε εκεί και με τον ΟΦΗ.

Οι δύο φουλ μπακ δεν αλλάζουν, με τους Καλάμπρια και Κυριακόπουλου, όσο είναι υγιείς, να έχουν πάρει σπίτι τους τη φανέλα του βασικού.

☘️ Η προπόνηση του Παναθηναϊκού μια μέρα πριν την κρίσιμη ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλζεν



🇨🇿 Αποστολή στην Τσεχία: @soteraras #paofc pic.twitter.com/CQwcZwzgQV — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 25, 2026

Στη μεσαία γραμμή φαίνεται πως το δίδυμο στο παιχνίδι αυτό θα αποτελείται από τους Μπακασέτα και Σιώπη ενώ μπροστά απ' αυτούς θα βρίσκονται οι δύο Αργεντίνοι, Ταμπόρδα και Αντίνο.

Θέση διεκδικεί και ο Ρενάτο Σάντσες είτε για τη δυάδα στη μεσαία γραμμή είτε για κείνη μπροστά απ' αυτήν. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο φορμαρισμένος Τεττέη.