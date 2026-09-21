Το πολυήμερο ρεπό που έδωσε ο Αλέσιο Λίσι, η λίστα των διεθνών που αποχωρούν, οι αναμενόμενες επιστροφές και οι κρίσιμες εξετάσεις για τους τραυματίες του Αγρινίου.

Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τρεις συνεχόμενες νίκες και πηγαίνει στη διακοπή του πρωταθλήματος με καλή ψυχολογία. Έχει, βέβαια, αρκετά προβλήματα τραυματισμών –μετά και τα απρόοπτα που προέκυψαν στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο–, ενώ στο διάστημα αυτό οι άνθρωποι της ομάδας περιμένουν σημαντικές επιστροφές στις προπονήσεις.

Η άδεια του Λίσι και η λίστα των διεθνών

Ο Αλέσιο Λίσι έδωσε πολυήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του, θέλοντας να τους δώσει ανάσες. Έτσι, όσοι δεν έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες θα ξεκουραστούν μέχρι και την Κυριακή (27/9), οπότε και επιστρέφουν για να ξεκινήσουν την προετοιμασία για τον αγώνα με την Καλαμάτα (12/10).

Η αλήθεια είναι ότι οι κλήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ είναι αρκετές.

Στην εθνική Ανδρών της Ελλάδας κλήθηκαν οι Μιχαηλίδης και Ζαφείρης, την ώρα που οι Γιαννούλης και Χατζηδιάκος έμειναν εκτός λόγω των προβλημάτων τραυματισμού που αντιμετωπίζουν, ενώ δεν κλήθηκε ούτε ο Δημήτρης Πέλκας. Παράλληλα, στις μικρές εθνικές ομάδες θα ενσωματωθούν οι Μοναστηρλής, Μύθου και Χατσίδης (στην Ελπίδων), καθώς και ο Μπέρδος (στη Νέων).

Από τους ξένους ποδοσφαιριστές, υποχρεώσεις έχουν οι δύο Σέρβοι, με τον Ζίβκοβιτς να πηγαίνει στην Ανδρών και τον Ούγκρεσιτς στην U21, ενώ κλήσεις έλαβαν ο Μπάμπα για την εθνική Γκάνας και ο Μπάνζα για την εθνική Κονγκό. Τέλος, ο Γιάκιτς που βρισκόταν σε λίστα αναπληρωματικών τελικά δεν θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη καθώς κλήθηκε κανονικά για τα παιχνίδια της Κροατίας.

🚨🇭🇷 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐑𝐌𝐄𝐃: Slaven Bilić has made three more changes to the Croatia squad.



Marin Pongračić and Kristijan Jakić replace injured Josip Juranović and Martin Erlić, while Lovro Majer has also been called up after his strong start to the season.



Croatia will now have 27… https://t.co/GTNRvawxxM pic.twitter.com/hQOCSl5Jmb September 20, 2026



Το ιατρικό δελτίο και οι επιστροφές

Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει επαφές με την ομοσπονδία της Σουηδίας ώστε να μην ταξιδέψει ο τραυματίας Τάχα Άλι.

Ο σκόρερ του πρώτου τέρματος στο Αγρίνιο, Τάχα Άλι, ο οποίος όπως και ο Γίρι Παβλένκα υπέστη εξάρθρωση ώμου, θα υποβληθεί τις επόμενες ημέρες σε μαγνητική τομογραφία. Από εξετάσεις θα περάσει και ο Αρίτζ Ελουστόντο, ο οποίος αισθάνεται ενοχλήσεις στα πλευρά.

Οι τρεις ποδοσφαιριστές που έγιναν αναγκαστική αλλαγή στο ματς με τον Παναιτωλικό προστέθηκαν στη λίστα των τραυματιών, όπου βρίσκονταν ήδη οι Μεϊτέ, Σαρρής και Τσάλοφ (που θα παραμείνουν εκτός για καιρό), καθώς και οι Ντεσπόντοφ, Γιαννούλης, Λουσέ και Χατζηδιάκος.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι Χατζηδιάκος, Λουσέ και λίγο αργότερα ο Γιαννούλης θα μπουν στις προπονήσεις κατά τη διάρκεια της διακοπής. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα δείξουν τον ακριβή χρόνο απουσίας για τους Άλι, Παβλένκα και Ελουστόντο. Όσον αφορά τον Ντιέγκο Κόστα, η μαγνητική για τις ενοχλήσεις στο γόνατο ήταν καθαρή και η απουσία του στο Αγρίνιο ήταν καθαρά προληπτική.

Συνοψίζοντας, οι ασπρόμαυροι, αφού «γεμίσουν μπαταρίες», θα έχουν μπροστά τους δύο εβδομάδες καθαρής δουλειάς για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Μέχρι την έναρξη των προπονήσεων θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο με τους τραυματίες του Αγρινίου, ενώ στην πορεία θα φανεί ο βαθμός ετοιμότητας των Χατζηδιάκου, Λουσέ και Γιαννούλη.

