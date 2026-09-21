Ο Αλέσιο Λίσι επιβράβευσε τους παίκτες του ΠΑΟΚ για τις τρεις συνεχόμενες νίκες με δύο επιπλέον ημέρες άδειας, πριν αρχίσει η δουλειά για την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Ο ΠΑΟΚ πήγε στη διακοπή του πρωταθλήματος με τρεις συνεχόμενες νίκες απέναντι σε Άρη, Ατρόμητο (Κύπελλο) και Παναιτωλικό και οι ποδοσφαιριστές του Αλέσιο Λίσι κέρδισαν ένα μικρό... μπόνους.

Στο αρχικό πρόγραμμα υπήρχε πρόβλεψη για τέσσερις ημέρες άδειας και επιστροφή στις προπονήσεις το απόγευμα της Παρασκευής. Ωστόσο, πριν από την αναμέτρηση με τον Άρη είχε τεθεί στους παίκτες ένας μικρός εσωτερικός στόχος: εφόσον έκαναν το 3Χ3 απέναντι σε Άρη, Ατρόμητο και Παναιτωλικό, θα κέρδιζαν κάτι επιπλέον.

Ο στόχος επετεύχθη μέσα σε μία εβδομάδα και μετά το 3-1 στο Αγρίνιο το τεχνικό επιτελείο πρόσθεσε άλλες δύο ημέρες στην άδεια, με την επιστροφή στη δουλειά να μεταφέρεται για το πρωί της Κυριακής.

Ας μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ξανά αγωνιστική υποχρέωση τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, υποδεχόμενος την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η εξήγηση και το ατομικό πρόγραμμα

Για τους «ασπρόμαυρους», λοιπόν, η διακοπή χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο κομμάτια: πρώτα η απαραίτητη αποφόρτιση μετά από ένα απαιτητικό διάστημα και στη συνέχεια η δουλειά στη Νέα Μεσημβρία. Με το 3Χ3 να έχει ήδη δώσει στην ομάδα την ηρεμία και την ψυχολογία που αναζητούσε η ομάδα.

Βέβαια, οι έξι ημέρες μακριά από τη προπονητικό κέντρο δεν σημαίνουν έξι ημέρες πλήρους ξεκούρασης.

Το πρόγραμμα έχει καταρτιστεί από το τεχνικό τιμ και τους γυμναστές του ΠΑΟΚ. Οι ποδοσφαιριστές έχουν δύο ημέρες ρεπό, σήμερα και αύριο, και στη συνέχεια ο καθένας θα ακολουθήσει συγκεκριμένο ατομικό πρόγραμμα, ανεξάρτητα από το πού θα βρίσκεται.

Πρόκειται για μια συνηθισμένη πρακτική σε τέτοιες περιόδους, ώστε οι παίκτες να πάρουν τις απαραίτητες ανάσες χωρίς να χάσουν τη φυσική κατάσταση και τον ρυθμό τους.

Επιστροφή την Κυριακή και φιλικό στις 2 Οκτωβρίου

Οι ποδοσφαιριστές που δεν θα έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες θα επιστρέψουν στη Νέα Μεσημβρία το πρωί της Κυριακής (27/9) και από εκεί θα αρχίσει το επόμενο κομμάτι της δουλειάς του Λίσι.

Ο Ιταλός τεχνικός, πάντως, δεν θα έχει από την πρώτη στιγμή όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, καθώς αρκετοί διεθνείς θα απουσιάζουν. Στην Εθνική Ανδρών έχουν κληθεί οι Μιχαηλίδης και Ζαφείρης, στις μικρές εθνικές οι Μοναστηρλής, Μύθου, Χατσίδης και Μπέρδος, ενώ υποχρεώσεις με τις εθνικές τους έχουν μεταξύ άλλων οι Ζίβκοβιτς, Ούγκρεσιτς, Μπάμπα, Μπανζά και Γιάκιτς.

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί φιλικό παιχνίδι, προκειμένου ο Λίσι να κρατήσει σε αγωνιστικό ρυθμό όσους θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Θα ακολουθήσει μία μικρή ανάσα μίας ή δύο ημερών και στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ θα μπει πλέον στην τελική ευθεία για την επανέναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του.

Η διακοπή και το γεμάτο ιατρικό δελτίο

Το διάστημα αυτό είναι σημαντικό και για τους τραυματίες. Τάχα Άλι και Γίρι Παβλένκα υπέστησαν εξάρθρημα ώμου στο Αγρίνιο και θα υποβληθούν σε μαγνητική, ενώ εξετάσεις θα κάνει και ο Αρίτζ Ελουστόντο για το χτύπημα στα πλευρά.

Παράλληλα, μέσα στη διακοπή αναμένονται σταδιακά επιστροφές, με τους Χατζηδιάκο, Λουσέ και στη συνέχεια τον Γιαννούλη να υπολογίζεται ότι θα μπουν στις προπονήσεις.